¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este jueves a la posibilidad de dar mayores libertades a las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Al respecto, el secretario de Estado señaló que posterior a las elecciones del 15 y 16 de mayo se presentará un protocolo al respecto.

Minsal elaborará un protocolo

Paris sostuvo que "el carnet verde tiene el estímulo de que la gente se vacune para poder hacer algunas actividades".

Incluso, afirmó que "el Presidente nos ha pedido y le ha pedido especialmente a la doctora Daza y a Economía que prepare un protocolo con respecto a esto para poder presentárselo después de las elecciones y comenzar a trabajar en este tema".

Se sumaría un pasaporte verde

Además, aclaró que carnet verde y el pasaporte verde son dos cosas distintas.

"El pasaporte verde que serviría para que mucha gente que esté vacunada en todo el mundo pueda desplazarse a nivel internacional. Para eso hemos solicitado, y el Presidente de la República lo ha hecho en forma reiterativa en las reuniones que ha tenido con la OMS y con los presidentes latinoamericanos, que ojalá hubiera un solo concepto, o sea, una entidad que dijera esta vacuna es universal, sirve, para ser reconocida como que protege a las personas en todo el mundo", explicó.

"El carnet verde es otra cosa. Si en una cafetería, su dueño, la gente que sirve ahí están vacunados con su segunda dosis 14 días después y, además, la persona que va a la cafetería también tiene las dos dosis, 14 días después, esas personas podrían contar con el carnet verde nacional para poder realizar esas actividades sin peligro", expuso.

Sin embargo, el ministro recalcó que "hay que mantener ciertas medidas sanitarias porque la vacuna es altamente eficaz, más de 86%, más de 90% para evitar la hospitalización, sobre todo en UCI y las enfermedades graves".

"La vacuna en enfermedades leves protege solo en un 60% o 64% según algunos estudios, por lo tanto, hay que mantener siempre las medidas de protección y eso no lo vamos a dejar de hacer hasta que no tengamos el efecto rebaño", concluyó.

¿Qué dice el Colegio Médico?

Con respecto a otorgar más libertades a personas vacunadas, el secretario ejecutivo del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, explicó por qué no se podría aplicar en Chile.

El médico indicó que en Estados Unidos se han relajado algunas medidas, ya que en ese país la mayor parte de la población se ha vacunado con Pfizer, que tiene las mismas características que Coronavac en cuanto a reducir la enfermedad severa y hospitalización, pero con algunas diferencias.

Al respecto, Bernucci manifestó en Meganoticias Plus Alerta que Pfizer “tiene una ventaja extra que no tiene Coronavac, que produce en un porcentaje importante, probablemente sobre el 75% u 80%, la enfermedad leve y por ende, probablemente, la transmisibilidad del virus en personas que no hayan desarrollado la enfermedad o la hayan desarrollado de forma leve”.

“Otros Gobiernos, incluyendo el nuestro, han intentado que esto se replique en otras partes del mundo, pero lamentablemente en nuestro caso, por el tipo de vacuna que estamos usando, la verdad es que es bastante poco probable que lo podamos hacer, principalmente porque Coronavac, que es la gran vacuna que nosotros estamos utilizando, previene en un porcentaje bastante menor, entre un 55% o 60% los contagios en personas que tiene enfermedad leve o probablemente en personas asintomáticas”.

Esto quiere decir que “Coronavac probablemente no reduzca el contagio o transmisibilidad del virus incluso estando en personas vacunadas, por lo tanto, asimilar o copiar esta medida de Estados Unidos, probablemente sea poco conducente”.

Ver cobertura completa