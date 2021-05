Este jueves el secretario ejecutivo del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, explicó por qué no sería posible implementar un pasaporte verde en Chile que entregue más libertades a personas que hubieran recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El médico indicó que en Estados Unidos se han relajado algunas medidas ya que en ese país la mayor parte de la población se ha vacunado con Pfizer, que tiene las mismas características que Coronavac en cuanto a reducir la enfermedad severa y hospitalización, pero con algunas diferencias.

Al respecto, Bernucci manifestó en Meganoticias Plus Alerta que Pfizer “tiene una ventaja extra que no tiene Coronavac, que produce en un porcentaje importante, probablemente sobre el 75% u 80%, la enfermedad leve y por ende, probablemente, la transmisibilidad del virus en personas que no hayan desarrollado la enfermedad o la hayan desarrollado de forma leve”.

“Otros Gobiernos, incluyendo el nuestro, han intentado que esto se replique en otras partes del mundo, pero lamentablemente en nuestro caso, por el tipo de vacuna que estamos usando, la verdad es que es bastante poco probable que lo podamos hacer, principalmente porque Coronavac, que es la gran vacuna que nosotros estamos utilizando, previene en un porcentaje bastante menor, entre un 55% o 60% los contagios en personas que tiene enfermedad leve o probablemente en personas asintomáticas”.

Esto quiere decir que “Coronavac probablemente no reduzca el contagio o transmisibilidad del virus incluso estando en personas vacunadas, por lo tanto, asimilar o copiar esta medida de Estados Unidos, probablemente sea poco conducente”.

Minsal lo está evaluando

Cabe señalar que durante la mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó que se está analizando entregar mayores libertades a personas que ya han recibido las dos dosis de la vacuna.

"Nosotros recién estamos conversando con expertos, con distintas autoridades, ver la posibilidad de poder dar más libertades, principalmente a las personas mayores, que están vacunadas con las dos dosis", indicó.

Agregó además, que "todavía es un proceso en evaluación, estamos viendo cuáles serían las alternativas. Lo que nos interesa es que se vacune la mayor cantidad de personas posibles".

