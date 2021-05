Una mujer trans de 26 años permanece en riesgo vital luego que al menos dos personas que se despalzaban en un vehículo le dispararan perdigones el pasado lunes en la comuna de La Cisterna.

Según el relato del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Amanda Jofré, el ataque contra Isidora ocurrió el lunes a las 20:00, cuando al menos dos personas que se movilizaban en un automóvil dispararon con un arma de fuego, una escopeta a perdigones en contra de un grupo de seis trabajadoras sexuales.

Fuentes oficiales señalaron que Isidora se encuentra en grave estado, inconsciente tras varias operaciones y recientemente se confirmó que perdió la visión de uno de sus ojos.

"Le tiraron a matar"

“El motivo es por un ataque de odio (?) le tiraron a matar”, enfatizó Alejandra Soto, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Armanda Jofré.

“Por favor, les pido a las personas que basta de asesinarnos, basta de misoginia porque no damos para más. No queremos llorar más muertas, no queremos enterrar a más de nuestras compañeras”, agregó Soto.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, también se hizo presente en un punto de prensa para entregar su compromiso para detener esta sucesión de delitos a la comunidad trans.

“Como sociedad no podemos permitirnos este tipo de acciones. Es esa diversidad lo que le da valor a lo que somos como país y como sociedad”, precisó.

No es el primer ataque

La Fundación Iguales, junto a la organización Amanda Jofré y el Frente Trans Femenino, denunciaron una serie de ataques contra mujeres trans en la comuna de La Cisterna, donde en los últimos días al menos cinco de ellas fueron agredidas, siendo el caso más grave el de Isidora, quien permanece en riesgo vital.

“No queremos una ley Isidora, queremos cambios sustantivos y permanentes. Hemos conversado con la Subsecretaria de Prevención del Delito y sabemos que ella tiene la mejor de las disposiciones, pero una sola persona no puede generar la política política pública que le corresponde a todo el Estado y esto lo deben tener en cuenta todas las personas que quieran escribir la nueva constitución o gobernar en el país”, afirmó Isabel Amor, directora Ejecutiva de la Fundación.

Campaña para reformar la ley antidiscriminación

En los últimos días, Fundación Iguales lanzó una campaña para pedir reformar la ley Antidiscriminación, titulada No Más Leyes con Nombre. La acción tuvo como principal eje la presentación de una plataforma que mide el porcentaje de probabilidades de ser víctima de una agresión por identidad de género u orientación sexual.



“El 80% de la población de la diversidad sexual y de género ha sufrido algún tipo de violencia física durante los últimos 5 años. La mitad de esa violencia la menos, ocurre en el espacio público. Lo que significa que lamentablemente la otra mitad ocurre en las casas. Es por eso que si no avanzamos con una ley que de manera integral intervenga en esta sociedad y eduque para que tengamos un cambio cultural en que la violencia sea erradicada, no vamos a llegar al Chile que queremos”, agregó Isabel Amor, en base a la encuesta en la que se basó esta plataforma.

