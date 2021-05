La detención de Camilo Castaldi, exvocalista de Los Tetas, fue la segunda acción esta índole cometida en pandemia. Pese a que el músico se defendió alegando que estaba de cumpleaños y que cumplía el aforo permitido para las reuniones, el hecho de que la cita se celebrara en horario de toque de queda gatilló la acción de Carabineros.

Unas imágenes conseguidas en exclusiva por el matinal Mucho Gusto revelaron los tensos momentos que se vivieron durante la fiscalización. La secuencia dio cuenta que la actitud del rapero tenía cansado a sus vecinos en la comuna de Providencia.

"No es excusa"

Los primeros en llegar al departamento del Castaldi fueron los inspectores municipales, quienes le reprocharon la reunión durante un horario no permitido.

“No hay fiesta, estoy de cumpleaños. Lamento que pierdan su tiempo en este tipo de instancias”, les dijo Tea Time a lo que un fiscalizador respondió: “Lo lamento don Camilo, que esté de cumpleaños no es excusa”.

En otro momento, un vecino irrumpió en el lugar para expresar al músico: “Se te avisa, se te avisa y se te avisa ¿Y qué? Carrete, carrete y carrete”.

La detención

Tras unos minutos, Carabineros se llevó detenido a Castaldi junto a los otros asistentes a la celebración, algunos de los cuales reaccionó de menaera violenta.

“Estoy de cumpleaños, estaba con mi polola, me siento un poco acosado pero todo tranquilo. Me traen para la casa, no se preocupen”, aseguró Tea Time momentos antes de ingresar al carro policial.

