¿Qué pasó?

El excantante de Los Tetas, Camilo Castaldi, más conocido como Tea-Time, fue nuevamente detenido por realizar una celebración en medio de la pandemia. Esta vez el motivo fue su cumpleaños.

Cabe señalar que el artista estaba con arresto domiciliario por organizar una fiesta clandestina anteriormente.

Vecinos del sector realizaron denuncias por ruidos molestos, y aunque la reunión no infringía el aforo permitido, el cantante junto a otras cuatro personas fueron detenidas por exceder el toque de queda y por incumplir las normas sanitarias.

"No entiendo mi detención. Me siento un poco acosado. Saben que soy un artista medio polémico. No pasa nada, ahora me llevan para la casa. No me van a formalizar, tranquilos. Un saludo para toda la gente", dijo el exvocalista de Los Tetas cuando fue detenido.

No era fiesta clandestina

El capitán Oscar Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, especificó que Tea-Time fue detenido por “infringir el artículo 63, de la resolución 43 del Ministerio de Salud el cual indica que las actividades particulares se deben desarrollar en horario hábil y no en toque de queda”.

Con respecto al arresto domiciliario que debía cumplir Castaldi, el capitán señaló que lo estaba cumpliendo dentro de su vivienda. "No es una fiesta clandestina, esta reunión cae dentro de otra categoría", precisó el unifomado.

Además, el capitán Sepúlveda comentó que la Fiscalía ordenó que Castaldi, dueño de la casa, más otra persona pasarían durante este miércoles a control de detención. En cambio, los otros tres sujetos fueron apercibidos.

Segunda vez detenido

Hace casi exactamente un mes, Tea-Time también fue detenido por realizar una fiesta clandestina en su casa junto a otras seis personas.

En aquella oportunidad, la reunión fue denunciada a través de un llamado al 133, al cual asistieron personal municipal de la Seremi de Salud y Carabineros.

Además, días más tarde pasó a control de detención, quedando con arresto domiciliario. El Tribunal había fijado un plazo de "30 días para la investigación".