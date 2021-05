¿Qué pasó?

Las cámaras de seguridad del Hospital Provincial de Talagante dejaron al descubierto el violento accionar de un paciente, quien en un confuso incidente terminó causando estragos en el recinto asistencial y agrediendo a sus funcionarios.

En las imágenes se puede apreciar a un hombre que arribó al centro de salud exhibiendo una herida cortopunzante, y lo hizo ingresando por la zona de acceso exclusiva para pacientes con problemas respiratorios, como coronavirus.

Ante esto, se le solicitó hacer entrada por otro sector, lo que aparentemente causó el enojo y la ira del sujeto que desató los estragos.

Rompió mampara, agredió a funcionarios y se dio a la fuga

El incidente se suscitó el pasado domingo 2 de mayo, cuando el joven, de 25 años, desplegó su furia comenzando una discusión con los funcionarios y destruyendo a patadas una puerta de vidrio, junto con agredir a los trabajadores y paramédicos ayudado por otra persona que lo acompañaba.

El complejo momento fue abordado por el jefe de urgencia del recinto, Cristián Urrea, quien sostuvo a Meganoticias que "en un principio parece que no entendió mucho las razones de lo que sucedía y no pasaron muchos minutos, incluso segundos, antes que se le atendiera. No sé si no le gustó la atención a la persona, que no venía en condiciones muy óptimas, y rompió las mamparas sin razón en un ataque de ira".

Tras su violento actuar, se dio a la fuga, lo que activó un operativo de Carabineros que logró detenerlo en el sector.

Destrozos y amenazas de muerte: Hospital anuncia querella

La situación también fue explicada por el director del Hospital de Talagante, Claudio Romano, quien señaló que "todo terminó con la agresión a funcionarios, destrozos dentro de nuestro establecimiento y amenazas de muerte a funcionarios que prestaban servicios en urgencias".

"Es deleznable la actitud en contra de nuestros funcionarios que dan su vida ante esta pandemia", agregó la autoridad, que anunció que van a presentar una querella contra este sujeto que protagonizó el grave incidente.

