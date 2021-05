Un hombre que trabajaba junto a los acusados por el homicidio del pequeño Emilio (12) en Longaví, relató que los imputados habrían intentado huir de la ciudad una vez que el cuerpo del menor de edad fue hallado.

El menor desapareció el jueves pasado cuando salió a pasear a sus perros en las cercanías del río Liguay. Su cuerpo fue encontrado sin vida al día siguiente en el interior de un pozón.

El hecho conmocionó al país, y su investigación ya tiene dos sospechosos, que fueron detenidos en las inmediaciones de Padre Pío, en el camino a Talca, región del Maule.

Testimonio del compañero de trabajo

“El jefe, hoy día en la mañana me llama y me dice que ellos habían estado ahí el día viernes, entregando el cargo. Unos zapatos y no sé qué otras cosas más“, indicó un vecino del sector a CHV Noticias.

De acuerdo al testimonio del entrevistado, ellos habrían indicado que “les había salido una pega para Talca y se iban para allá. Duraron poquitos días ahí”, agregó el hombre.

“El dolor es grande. Es como un sobrino para mí”, dijo sobre Emilio.

Formalización

Los presuntos autores del homicidio del niño, de 18 y 27 años, fueron detenidos el 1 de mayo, y este martes a las 11 de la mañana deberán enfrentar la audiencia de formalización.

EL cuerpo del menor presentaba heridas cortopunzantes lo cual dejo en evidencia que en su deceso existió la participación de terceras personas.

El domingo pasado el Servicio Médico Legal entregó el cuerpo del niño a la familia, en donde fue despedido por decenas de personas, esto, mientras continúan la investigación de lo ocurrido.

