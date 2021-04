¿Qué pasó?

Diputados de Chile Vamos propusieron una rebaja transitoria del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a los productos esenciales por dos años. La iniciativa fue aprobada dentro del proyecto del impuesto a los "Súper Ricos".

“Si el Estado no es capaz de llegar porque no tiene la información, no sabe quiénes son las personas que más necesitan transferencias directas, es importante ver esta opción para alivianar la carga”, comentó el diputado Jorge Alessandri.

Los productos implicados

La idea de los parlamentarios es disminuir el impuesto de un 19% a un 10% a productos como combustibles, productos sanitarios, alimentos utilizados para la nutrición humana y animal.

Por otra parte, también proponen bajar el impuesto de un 19% a un 4% a alimentos básicos tales como el pan, leche, frutas, verduras e incluso los libros.

¿Cuánto disminuiría el precio de los productos?

Si la iniciativa se convierte en ley, así podrían quedar los precios de algunos productos:

Pan

Con 19% de IVA: $1.390

Con 4% de IVA: $1.215

Leche (1 lt)

Con 19% de IVA: $1.150

Con 4% de IVA: $1.005

Faltarían aspectos técnicos

“Todo lo que sea a beneficio de los que tenemos pocos recursos es bueno”, dijo una consumidora de La Vega agradeciendo la propuesta de los diputados.

Sin embargo, los expertos creen que faltan una gran variedad de aspectos técnicos para implementar la iniciativa de manera correcta.

“No existe seguridad que la baja de impuesto que se produce vaya a llegar a los consumidores finales. Aquella rebaja podría quedar en los vendedores de los productos básicos”, explicó Macarena Navarrete, socia de EY.

Países del exterior que han realizado este tipo de estrategia económica han tenido aquel problema. La rebaja del IVA no ha llegado a los consumidores finales.