¿Qué pasó?

En San Joaquín, una mujer escapaba de un sujeto quien la persiguió por un par de metros. Inmediatamente habría sido interceptada y capturada por el hombre, quien supuestamente le realizó varias puñaladas con un arma punzante, las que posteriormente le provocaron la muerte.

El autor de los hechos, quien sería la expareja de la mujer, habría ingresado al domicilio para atacar al actual novio de la fallecida, a quien también habría asesinado con el mismo modus operandi.

Luego de realizar el delito contra ambas personas de nacionalidad haitiana, el sujeto se habría dado a la fuga.

Dentro de la vivienda estaba un menor de edad de dos años, que sería hijo de los exnovios. El pequeño quedará en resguardo de una vecina hasta esperar la determinación de los Tribunales de Familia.

Testigo intentó ayudar a las víctimas

"Estaba tomando once y escuché gritos. Salí y veo al muchacho tirado, me dijeron 'ayúdame'. Ingresé a la casa de las víctimas, saqué un paño para que le hicieran compresión, pero no había nada que hacer", dijo una vecina y testigo del hecho.

Además, la vecina intentó ver si el menor estaba a salvo dentro de la vivienda: "Estaba bien, menos mal no se dio cuenta de la situación".

Se investiga femicidio y homicidio

El prefecto Jorge Marquez, jefe de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, señaló que "se maneja la teoría que el autor de los hechos sería la expareja de la mujer. Aunque las hipótesis están abiertas para aclarar los acontecimientos”.

Por su parte, el fiscal Ariel Cancino comentó que se están investigando los hechos por presunto femicidio y homicidio.

