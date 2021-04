Conmoción causó la historia de Olga, mujer de 57 años que está cesante hace un año y que afirmó que, pese a poder acceder a los dos primeros retiros del 10%, no podrá solicitar una posible tercera extracción de dineros ya que no tiene fondos en su cuenta de ahorro.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la mujer que estaba en una fila para preguntar por el acceso a ciertos bonos del Estado, comentó su angustiante situación.

"No tengo más fondos"

Acerca del proyecto de tercer retiro, Olga aseguró que "no se puede sacar, no tengo más fondos. Yo estoy con la ayuda de mi hermana y dándome ánimo y energía".

"Cuando necesito ellos me ayudan, pero cuando yo tengo, tengo que devolvérselo. La familia es así, bien cooperadora", señaló.

Cabe señalar que el Presidente Piñera anunció el día de ayer un proyecto paralelo al presentado por el Congreso y que otorgaría $200 mil de manera directa a quienes no tengan dinero en sus cuentas de ahorro previsional.

Postulación de bonos

En relación a la postulación de bonos, la mujer dijo que no ha podido optar a algunos aportes entregados por el Gobierno a las familias más afectadas por la pandemia y recalcó que se ha logrado sostener gracias al apoyo de su familia.

"Mis hermanos me están ayudando con eso pero me dicen que no tengo ayuda (del Estado). No me aceptan la postulación", expresó.

Consultada por si está en el Registro Social de Hogares (RSH), agregó que "sí, tengo la ficha, soy separada y vivo sola. Además tengo una enfermedad diabética y tengo que darme fuerzas y ánimos para sobrevivir".

Ver cobertura completa