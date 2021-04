El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció este domingo que presentará su propio proyecto para un tercer retiro de pensiones, en que destaca un "reintegro de los fondos", ayuda especial a los que no tienen dinero en sus cuentas de AFP, y también se otorgará un adelanto para los pensionados con renta vitalicia.

Tras reuniones sostenidas con su comité político y las principales figuras de Chile Vamos -salvo Evópoli, que se bajó de la cita- el mandatario salió a aclarar todo desde el Palacio de La Moneda.

Las propuestas de Piñera

Rango de retiro: Los cotizantes podrán retirar un monto máximo con cargo a sus cuentas individuales de 150 UF, equivalente a $ 4.4 millones aprox., con un mínimo de 35 UF, correspondiente a $1 millón. Impuestos: Solo pagarán impuestos los cotizantes pertenecientes al 10% de más altos ingresos. Reintegro de los fondos: La iniciativa contemplará una cotización adicional, con el fin de restituir lo retirado de sus cuentas individuales. Para lo anterior, la cotización mensual se incrementará en 1% adicional, la que será de cargo del empleador. Adicionalmente, el Estado le otorgará otro 1% con el fin de incentivar su reintegro, con un tope de 0,3 UF, la que será integrada en la cuenta individual de cada trabajador. Quienes no realicen retiros, igualmente el Estado les aportará el 1% con un tope de 0,3 UF con el fin de contribuir al mejoramiento de sus ahorros previsionales. Bono saldo cero: El proyecto otorgará un Bono de cargo fiscal por $200.000 para los cotizantes que a la fecha tuvieran saldo cero en sus cuentas de capitalización individual producto de los retiros. De acuerdo a los datos de afiliados activos a febrero del presente año, el beneficio podrá ser percibido por cerca de 3 millones de personas que no tienen fondos en las cuentas de capitalización. Este bono se depositará en dichas cuentas, y además podrá ser retirado por el cotizante. Renta Vitalicia: Se otorgará un adelanto para pensionados de renta vitalicia, de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de 100 UF ($ 2.9 millones aprox.). Este se le descontará, con un tope de 10% de su Renta Vitalicia, hasta enterar el monto total del anticipo.

¿Qué dijo Piñera?

El Presidente sostuvo que “mañana lunes vamos a enviar al Congreso, y con máxima urgencia, un proyecto de retiro y recuperación de ahorros previsionales. Este proyecto soluciona muchos de los problemas del que recientemente aprobó el Congreso”.

Añadió que “a pesar de todos nuestros intentos para llegar a un acuerdo, el Congreso aprobó un proyecto que en nuestra opinión no es bueno".

Además, explicó esas razones: "Tres millones de compatriotas, los más vulnerables, que ahora no tienen ningún saldo no podrán retirar nada. En segundo lugar este proyecto dejaría a 5 millones de personas sin ningún peso (...) y a otros 5 millones de personas con un fondo muy reducido. La última razón fue que aquella reforma que aprobó el Congreso no respeta nuestra Constitución”.

Finalizó afirmando que “este proyecto de retiro y recuperación de ahorros previsionales es un mejor proyecto porque se hace cargo de las urgentes necesidades de las familias para acceder a recursos, porque otorga beneficios a 3 millones de cotizantes que no habrían podido retirar nada y establece un mecanismo para recuperar, sosteniendo así las pensiones futuras que es un compromiso solemne”.

