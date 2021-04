Durante la noche de este domingo las bancadas políticas reaccionaron a los anuncios del Presidente Sebastián Piñera, quien presentará mañana con suma urgencia un proyecto propio para un tercer retiro de fondos AFP y un paquete de ayudas sociales.

Personeros de la oposición reclamaron nuevamente que el "proyecto llega tarde" y "atrasa el retiro".

La diputada Karol Cariola (PC) lamentó que el Presidente haya decidido "no promulgar un proyecto que ya está aprobado por mayoría de ambas cámaras del Congreso Nacional y que podría ser ley mañana mismo si él así lo decide".

Mientras que el diputado Diego Ibáñez (CS) calificó como el anuncio como "soberbia infinita".

"El bono de 200mil debería ir directo a la gente y no a la cuenta de la AFP y el aumento de cotización debería ir a un fondo común", dijo Ibañez.

Lamentablemente, el Presidente @sebastianpinera ha decidido insistir en el camino del TC y no promulgar un proyecto que YA ESTÁ APROBADO por mayoría de ambas cámaras del Congreso Nacional y que podría ser ley mañana mismo si él así lo decide. #PiñeraPromulgaLaLey #CadenaNacional pic.twitter.com/LLCAVFsLAJ

No puedo creer el gallito del q el gob. se preocupa. Si el gob quiere proponer un 4° retiro ok, pero el 3° sigue esperando en el TC que el Pdte entienda algo de lo que pasa en el país. Renta básica universal Pdte, las familias no pueden seguir pagando la crisis #CadenaNacional