Tras la aprobación del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales en el Congreso y la decisión del Gobierno de acudir al TC para frenar el proyecto de ley, son muchos los chilenos que han dado a conocer su actual situación económica en medio de la crisis sanitaria.

Uno de ellos es Miguel, hombre que actualmente vende productos en la "Feria de los Cachureos" de Cerrillos y quien este sábado hizo un urgente llamado al Presidente Piñera respecto a esta nueva extracción de dineros.

"Necesito urgente el tercer retiro"

En este sentido, el hombre señaló que "necesito urgente el tercer retiro y muchos de mis compañeros. La gente acá que viene a vender sus cosas por necesidad, lamentablemente estamos en una situación desprotegida".

"Yo le pido al Gobierno, al Presidente de la República, que se ponga la mano en el corazón. Hay muchos chilenos que estamos muriéndonos de hambre en estos momentos. Yo estoy desesperado", manifestó.

En tanto, explicó que "soy jubilado, con una pensión miserable de $126 mil y tuve que salir a la calle a vender las pocas cosas que tengo, porque no me queda otra alternativa".

"No clasificamos a ningún bono, yo no recibí el bono Covid, el IFE, no hemos recibido nada. Los pensionados no tenemos derecho a nada", detalló.

"Es nuestra plata, nuestro sacrificio"

Miguel no se quedó allí y pidió al Presidente Piñera: "Este es un Gobierno intolerante, nefasto. Yo a los 71 años que tengo, he trabajado desde los 9 años, tuve que arrastrar a mis hermanos a ser parte de mi familia porque yo soy huérfano, mi padre falleció cuando yo tenía 11 años y tuve que hacerme cargo de mis hermanos".

"Ya está bueno de abusos con nuestro pueblo, es nuestra plata, entreguen nuestra plata, es nuestro sacrificio", expresó.

Angustiado por la situación, el hombre dijo que enfrenta varios problemas de salud y que tuvo inconvenientes para acceder a ciertos aportes del Estado.

"Yo tengo en estos momentos un cáncer terminal en grado 3, tengo cirrosis pulmonar. No caí en ningún bono, tampoco me dieron el bono de reconocimiento", cerró.

