Usuarios de redes sociales reportaron durante la mañana de este sábado que ya comenzaron a recibir los montos del Bono Clase Media 2021, cuyo proceso para postular se abrió hace una semana.

Cabe señalar que varias personas presentaron reclamos -al inicio del proceso y también en los últimos días- debido a solicitudes rechazadas por incumplimiento de ciertos requisitos para optar al beneficio.

Esto generó que el propio Gobierno tomara cartas en el asunto y verificara las postulaciones que no lograron ser aprobadas en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Incluso, se realizaron cambios en la plataforma, como, por ejemplo, en uno de los mensajes que entregaba el sistema a la hora de consultar el estado de la solicitud.

Pese a esto, algunas personas notificaron que ya comenzaron a recibir el dinero correspondiente a este aporte que entrega el Estado para enfrentar la crisis sanitaria.

Me di cuenta en la mañana que tenía depositado el bono.

Como buena clase media que soy, pagué cuentas como si no hubiera mañana.

Igual me faltó plata.