A más de un día de comenzar el proceso para solicitar el nuevo Bono Clase Media, son varios los usuarios que han manifestado su molestia debido a que no han podido acceder al beneficio por no cumplir ciertos requisitos.

En paralelo, desde el Gobierno se ha informó que ya se han aceptado cerca de 1.5 millones de solicitudes hasta este domingo, las que se pueden concretar en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En entrevista con Meganoticias Prime, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió a este tema y anunció que se aplicarán medidas para conocer quiénes no están recibiendo el bono.

"Estamos revisando todos y cada uno de los casos"

La jefa de Cartera señaló que "desde el inicio de la tramitación del proyecto del Bono Clase Media y el Préstamo Social, dijimos que aspirábamos a llegar más o menos 2 millones de personas que creíamos que iban a poder optar a este beneficio y llevamos 1 millón y medio de personas, más o menos, que en menos de 48 horas han sido aceptadas".

Por el rechazo en solicitudes de este y otros aportes, explicó que "estamos revisando todos y cada uno de los casos, qué rangos están quedando afuera, si efectivamente debiéramos llegar a protegerlos con el IFE a pesar de que tengan ingresos mantenidos en el tiempo, pero son ingresos bajos, y es parte de lo que estamos revisando".

"Si no calificaron, la idea de nosotros es hacer los cruces, y toda la gente que no esté recibiendo beneficios, vamos a construir una herramienta para ellos. Vamos a hacer el cruce probablemente esta semana", detalló.

La ministra no se quedó allí e indicó que esto "no es solamente una postulación, sino también descubrir quiénes no están recibiendo protección y encontrar la solución para ello".

"Nosotros hemos mantenido una red permanente, esta es una maratón. Partimos con un bono Covid, seis IFE, un bono Covid Navidad, las canastas de alimentos, el primer Bono y Préstamo Social, seguimos con IFE, lo tenemos reforzado..." enumeró la secretaria de Estado.

Asimismo, sostuvo que "hemos tenido que mantener de forma constante una ayuda y una protección, que sin duda va a ser insuficiente dado el golpe tan grande que tuvimos y dada la debilidad estructural del Estado que tenía".

Ver cobertura completa