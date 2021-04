Durante la jornada de este domingo continúa el proceso de postulación al Bono de Clase Media, el cual puede ser solicitado hasta el 17 de mayo de 2021.

Si bien el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que se habían aceptado más de 570 mil solicitudes para recibirlo en pocas horas, también se generaron múltiples quejas por mensajes de rechazo a la postulación del bono.

Este domingo, el descontento se ha hecho sentir en la vía pública y, básicamente, en las tendencias de Twitter.

#bonoclasemedia2021rechazado. Por $24.000 mi hermano se quedó sin bono, demasiado pobre para el estado. Hace un mes cesante DENUEVO #TerceroRetiro10xCientoAHORA !!!!", expuso la usuaria @carlalueyza.

Por su parte, @jazvillablanca sentenció que "formalicé mi PYME en julio 2020. Septiembre y octubre 2020 cerrado por cuarentena. Enero, medio febrero, marzo y abril 2021 cerrado por cuarentena. Sin sueldo. Pero no, para el gobierno no califico para un bono".

Formalicé mi PYME en julio 2020. Septiembre y octubre 2020 cerrado por cuarentena. Enero, medio febrero, marzo y abril 2021 cerrado por cuarentena. Sin sueldo. Pero no, para el gobierno no califico para un bono. #bonoclasemedia2021rechazado #bonoclasemedia #TercerRetiroSinTC pic.twitter.com/rtGarbA07A

Otro usuario comentó en la red social que "mi realidad debe ser la de millones de chilenos, ser demasiado rico para el estado y ser demasiado pobre para los bancos, en ambos casos la penitencia es sólo una: 'No merecer ayuda'".

Mi madre jubilada con 150 lukas y no recibe nada, ella de 70 años no recibe IFE ni #bonoclasemedia2021rechazado La unica ayuda que ha recibido fue una caja con utiles de aseo.

#Alerta mamá de 3, esposo cesante, yo con trabajo desde el 2020, 370mil bruto, tuve suspensión de contrato, por lo que no califico para ellos ya que mi sueldo bajo a 225000 y me quedé sin fondos en AFC, no me pagaron mi prenatal por parto prematuro 😔#bonoclasemedia2021rechazado