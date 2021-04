¿Qué pasó?

A horas de que se entregue el cuerpo de Tomás Bravo, este jueves continuaron los peritajes a los restos del menor y en el lugar donde fue visto por última vez sin vida.

A juicio de la familia materna del menor, estas diligencias son claves para establecer si hubo participación de terceros en la muerte del niño.

Buscan descartar conclusión del SML

Durante esta mañana, un equipo de peritos contratados por la defensa de la familia materna del menor llegó hasta el último lugar en que se vio con vida al niño, para realizar una serie de diligencias que buscan descartar la conclusión del informe del Servicio Médico Legal (SML), que señala que la causa de muerte fue por hipotermia e inanición.

Carlos Gutiérrez, perito forense, detalló que se utilizó "una cámara multiespectral, una cámara fotográfica que nos indica un rango diferente a la visión del ojo humano normal, y eso nos permite observar lesiones en la piel. Es el mismo equipo que usamos en el caso de Fernanda Maciel y que se usa normalmente en estados unidos como protocolo en casi todos los casos".

Peritajes en el SML

Desde la Defensoría Penal Pública, llegaron al Servicio Médico Legal para también realizar una serie de peritajes.

"Venimos a realizar dos actividades, Una de ellas es a observar las diligencias investigativas que va a desarrollar una de las partes querellantes y el Servicio Médico Legal de Santiago, a fin de controlar la eventual prueba de cargos que pueda emanar de ellas. Y segundo venimos a realizar peritajes propios con médicos que no están asesorando", explicó Cristian Sleman, jefe de Estudio de la Defensoría Penal Pública.

Entrega del cuerpo

Estas diligencias se dan a sólo horas que la institución entregue el cuerpo del pequeño, en la jornada de este viernes.

"Estamos cerrando este ciclo de cristiana sepultura a Tomy, pero esto no ha parado, no ha terminado, no vamos a descansar hasta que se haga justicia y encontremos a los responsables de quienes hicieron esto, el no llego solo, esa teoría está totalmente descartado entonces si bien el día sábado el Tomy va a quedar en el cementerio, eso no quiere decir que vamos a quedarnos de brazos cruzados y exigiremos justicia", dijo Dafne Gutiérrez, madrina del menor.

Ver cobertura completa