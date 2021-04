Este jueves el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, reiteró el rechazo del Gobierno al proyecto del tercer retiro de fondos previsionales y descartó divisiones al interior del comité político por la presentación del requerimiento al Tribunal Constitucional.

Al respecto, el secretario de Estado, afirmó que no patrocinarán indicaciones del proyecto de tercer retiro señalando que "nosotros no somos partidiarios de que avancen iniciativas que no cumplen con la Constitución".

"Como Gobierno hemos manifestado nuestra posición, hemos señalado que es la hora de la reforma a las pensiones, que nos parece mejor ayudar a la familias chilenas mediante transferencias directas y este debate va a seguir sucediendo", agregó.

Por otro lado, acerca de la publicación publicada en el diario La Tercera, firmada por todos los miembros del comité político, indicó que se trató de una reacción "espontánea" y que no fue a petición del Presidente de la República.

"Nosotros de forma espontánea ante una versión de prensa que nos pareció que no era precisa y que respetamos totalmente, era una buena señala, señalar que la supuestas divisiones no existen porque los chilenos no quieren ese tipo de incertidumbres", indicó.

"Quisimos dar una señal que refleja la unidad que tiene nuestro equipo y no solamente el comité político, sino que todo el gabinete", expresó.

Acerca de un posible cambio de gabinete, Ossa manifestó que eso "es algo con lo que todos los ministros vivimos todos los días".

Respecto a si se está pensando en alguna ayuda alternativa en caso que se rechace en el TC el tercer retiro, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aclaró que "de lo que nosotros estamos realmente preocupados en este momento es en implementar rápidamente los cambios al Ingreso Familiar de Emergencia, ya que eso permitirá llegar en los próximos días a cerca de 13 millones de personas".

