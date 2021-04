Durante este lunes se registraron grandes cantidades de personas haciendo filas en sucursales del Servicio de Impuestos Internos y Chile Atiende para poder realizar consultas y la apelación al Bono de Clase Media, proceso que lleva 1,5 millones de solicitudes aceptadas, pero que ha generado una serie de molestia entre los potenciales beneficiarios.

El domingo ministros de Gobierno se reunieron para comunicar el primer balance del Bono, en el cuál, además de informar las cifras, señalaron que el trámite de apelación se puede realizar online en la página de SII.

¿Qué dice la gente?

Consultado por el uso que se dará al beneficio, uno de los presentes dijo a Meganoticias Plus Alerta que el bono “es para mantener la casa, pagar cuentas”.

“Yo tengo más de un año y medio desde que empezó esto, tengo contrato de trabajo pero estoy temporalmente sin trabajo porque está todo cerrado, y resulta que he postulado a todos los bonos y no me sale nada”, explicó una de las mujeres en la cola.

Otro de los afectados por el rechazo de su solicitud también aseguró que “tenemos que ponerle un parametro a lo que le llamamos clase media. En estos momentos la clase media que tienen ellos era antiguamente 1 millón 200, ahora bajó a 700 mil pesos”.

“Es realmente un tema tener de dónde sacar plata porque el Gobierno tampoco ayuda mucho”, afirmó otra solicitante.

Apelaciones por rechazo

Durante el primer balance comunicado el domingo, Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, explicó el punto de las apelaciones. “Sabemos que hay personas que han salido rechazadas del sistema”.

Ministra @KarlaEnAccion y titular de @Min_Hacienda @rcerdan realizan balance #BonoClaseMedia2021 donde 1.240.000 personas que lo han solicitado en @SII_Chile podrán recibir este beneficio. Hasta el 17 de mayo se puede solicitar y apelar en https://t.co/vD7rQ6QIXN pic.twitter.com/0qiwvi42Wr — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) April 18, 2021

Para solucionar lo anterior, expuso que "estamos coordinando con el SII para poder revisar cuáles son las razones por las cuales no recibieron este beneficio, agruparlas, analizarlas y poder generar soluciones”, aseguró la autoridad.

Por el rechazo en solicitudes de este y otros aportes, explicó que "estamos revisando todos y cada uno de los casos, qué rangos están quedando afuera, si efectivamente debiéramos llegar a protegerlos con el IFE a pesar de que tengan ingresos mantenidos en el tiempo, pero son ingresos bajos, y es parte de lo que estamos revisando".

"Si no calificaron, la idea de nosotros es hacer los cruces, y toda la gente que no esté recibiendo beneficios, vamos a construir una herramienta para ellos. Vamos a hacer el cruce probablemente esta semana", detalló.

La ministra indicó que esto "no es solamente una postulación, sino también descubrir quiénes no están recibiendo protección y encontrar la solución para ello".

Ver cobertura completa