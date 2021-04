Durante la jornada de este domingo la excandidata presidencial Beatriz Sánchez comparó a la diputada Pamela Jiles con Donald Trump, dichos que fueron respondidos inmediatamente por la parlamentaria del Partido Humanista.

"Yo la conocía como periodista (...) ahora la conocemos en su comportamiento político", declaró la excandidata en conversación para el programa Tolerancia Cero de CNN.

Sánchez aseguró también: “Yo no haría primarias con Pamela Jiles, porque es un liderazgo personal”.

“No hay una construcción política atrás, no hay un proyecto país, no hay un proyecto colectivo que es lo que me entusiasma de la política”, argumentó.

Finalizó comparando su comportamiento “con el liderazgo de Donald Trump, no tiene un partido, todo lo que es la política detrás, un personalismo”.

¿Qué dijo Jiles?

Tras sus dichos, la diputada realizó un llamado a no votar por Beatriz Sanchez a través de su cuenta de Twitter.

“Nietitos está claro por quién NO VOTAR. Esta mujer Beatriz Sánchez está en contra de mi pueblo que sufre”, comenzó la diputada del Partido Humanista.

La parlamentaria continuó argumentando su llamado, señalando que Sánchez "se manifestó contra el estallido, apoya leyes represivas que tienen a nuestros cabros presos, está contra los retiros, responde con cantinfleo y miente sobre La Abuela"