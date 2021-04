Este viernes el diputado Diego Schalper (RN), criticó el proyecto sobre tercer retiro de fondos previsionales aprobado en la Cámara Baja y afirmó que el Gobierno debería recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

El parlamentario señaló en Meganoticias Plus Alerta que "estamos en presencia de la peor política social de la historia porque en definitiva esta idea de que para sortear la crisis hay que recurrir a los ahorros de los trabajadores, además de ser una pésima idea, deja a ocho millones de personas afuera que es en lo que hemos tratado de insistir incansablemente".

A su juicio, "la propuesta que ayer termina siendo aprobada en el Congreso yo la he calificado como un frankenstein jurídico, porque en la mañana partimos rechazando un artículo permanente que después lo tratan de meter a través de una modificación al artículo transitorio".

"Este frankenstein jurídico que han creado, no es que el Gobierno quiera o no quiera llevarlo al Tribunal Constitucional, es tal la improvisación y la irresponsabilidad que se hace prácticamente imposible no llevarlo al TC", agregó.

Incluso, expresó que "han construido todo un discurso sobre la base de un proyecto mal hecho, para de alguna manera tratar de forzar al Gobierno a tener que recurrir al TC".

"Yo creo que el Gobierno no puede esperar un minuto más para ver la oportunidad que se ha generado ante este frankenstein jurídico para salir con una propuesta contundente", indicó.

Según Schalper, "no podemos seguir en esta dinámica de un Gobierno perplejo por un lado y por otro una oposición irresponsable".

En cuanto a las medidas que hay que adoptar, Schalper manifestó que "yo creo que hay que hacer varias cosas pero al menos tres: la primera, a esos ocho millones de chilenos que no se van a beneficiar con el retiro hay que ver cómo se hace para identificarlos bien, que son trabajadores informales principalmente, dos millones y medio al menos; el Ingreso Familiar de Emergencia debe desasociarse del plan Paso a Paso e ir mucho más directamente; y el Bono Clase Media tiene que llegar con más fuerza a los sectores medios", sostuvo.

"Llegó la hora de que el Gobierno no se demore más y que haga una propuesta audaz, que podrá ser acoger la propuesta de Joaquín Lavín en materia del Seguro de Cesantía, podrá ser lo que han planteado otros sobre una renta básica justa para aquellos sectores que verdaderamente lo necesitan", concluyó.

Ver cobertura completa