Tras ser despachado el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales al Senado, el diputado Matías Walker (DC), sostuvo que si el Gobierno no recurre al Tribunal Constitucional (TC) la ley podría estar promulgada en dos semanas.

Al respecto, el parlamentario señaló en Meganoticias Conecta que "podría estar la ley promulgada en dos semanas más si hay voluntad del Senado y del Gobierno de no recurrir al Tribunal Constitucional".

"Lo natural es que nos pongamos de acuerdo y podamos dar esta respuesta a millones de personas que no han recibido ningún beneficio y que siguen esperando en este caso un tercer retiro", planteó.

En esa línea, sostuvo que "lo ideal es que el Gobierno patrocine el proyecto y nos evitemos una discusión en el Tribunal Constitucional. A este Gobierno le gusta judicializar los conflictos".

En cuanto al anuncio del diputado Raúl Soto, quien dijo que si el Ejecutivo recurre al TC presentaría una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, Walker planteó que "no podemos seguir judicializando los conflictos. Yo creo que la gente quiere soluciones, no aguanta que Gobierno y oposición estén peleando todo el día, acusándose mutuamente".

"No estoy de acuerdo con ese camino que propone el diputado Soto, yo creo que Chile en este momento necesita estabilidad y unidad para enfrentar esta crisis, que es sanitaria y económica", expresó.

"Yo creo que la gente nos está diciendo ‘señores, ustedes que nos representan pónganse de acuerdo y solucionen los problemas’. Por eso hemos hecho propuestas de tercer retiro", manifestó.

Gobierno recurrirá al TC

Cabe señalar, que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmó que el Gobierno recurrirá al TC: "Estamos preparando y afinando las herramientas jurídicas finales para acudir al Tribunal Constitucional en los próximos días".

"No lo hacemos porque sí y no solo seguimos considerando que sea una mala política pública, ocurre que si nosotros no vamos al Tribunal Constitucional pueden ocurrir estos retiros y estos retiros van dejando a millones de chilenos sin fondos de pensiones. No es posible empujar una buena reforma de pensiones si no hay fondos con los cuales mejorar las pensiones", agregó.

