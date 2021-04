Un bus del Transantiago resultó completamente quemado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda luego que al menos tres sujetos le prendieran fuego en una violenta acción.

Los individuos subieron a la máquina como pasajeron, pero posteriormente intimidaron al conductor y a 12 pasajeros con armas.

Lograron llevar al bus hasta el sector de Clotario Blest con Departamental, donde, tras hacer descender a las personas que estaban en el interior, predieron fuego.

Hasta el lugar llegaron Bomberos y Carabineros, pero la máquina quedó destruida por la acción de las llamas. Por otro lado, ninguna de las personas afectadas resultó lesionada.

Tras las pericias, el fiscal de turno instruyó totalidad de diligencias investigativas y periciales a OS-9 y Labocar de Carabineros.

¿Qué dijo el conductor?

“Yo venía en mi recorrido desde el centro. Se subieron unas personas que no las identifiqué en el primer momento, después me percaté que veenían con escopetas, me dijeron que tenía que bajarme y que necesitaban el bus y que que no me iba a pasar nada”, dijo el conductor del bus

“Dieron algunos disparos, pero parece que fue para detener el tránsito que era bastante fluido en ese momento”, agregó.

