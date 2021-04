¿Qué pasó?

La discusión sobre si el salario mínimo puede llegar a los $500 mil se originó luego de que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) solicitara llegar a ese guarismo, en el marco del inicio de las negociaciones para el reajuste del sueldo base, el cual es recibido por cerca de 700 mil personas.

En específico, el organismo está pidiendo que el actual sueldo de $326.500 pase a $500 mil. Sin embargo, está la complicación de que el grueso de las empresas que pagan esta cifra en Chile son pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Reajuste

En octubre de 2020, el salario mínimo tuvo el último reajuste, que fue sólo de $6 mil. Lo anterior bajo el argumento de que no era posible un alza mayor por la crisis económica y que la situación debería volver a ser evaluada en abril.

Pero ahora que comenzó la nueva negociación, nuevamente se encuentra en debate la situación económica de las empresas. "Por ejemplo, los restaurantes, que a los garzones le pagan el sueldo mínimo. ¿Ellos con la crisis económica, con lo pequeño que son, pueden subir de 326 a 500 mil?", cuestionó Roberto Saa, editor de economía de Meganoticias.

¿Qué dice la CUT y las Pymes?

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, sostuvo que: "No hay economía que se sostenga si no hay alguien que pueda consumir. Eso significa plata en los bolsillos. Eso significa garantizarle ingresos a quienes son informales a través de la renta básica de emergencia y significa pagar salarios dignos si no queremos que la familia viva solo del sobreendeudamiento".

Desde la otra vereda, Héctor Sandoval, presidente de Conapyme, recalcó que: "Estamos complicados pagando 300 mil líquidos, estamos complicados pagando las cotizaciones para que los trabajadores puedan correr a la AFC. Las Pymes están en Dicom".

Sueldos en Chile

Roberto Saa manifestó que se trata de "una discusión tremendamente importante que tiene varios grises, no se puede ver en blanco y en negro".

"Entre $326.500 que es el sueldo mínimo y los $400 mil está buena parte de la masa salarial de Chile. Es ahí donde hay un problema al que tenemos que hacernos cargo. La mitad de los trabajadores con contrato en Chile gana de $400 mil hacia abajo. Los sueldos en Chile son bajos en un país donde el costo de la vida ha subido una barbaridad", sostuvo.

"Esta es una discusión que tendrá que venir cuandos se despeje el tema de la situación sanitaria y la crisis económica, tendremos que ver el tema de los sueldos en Chile, porque por cierto es un problema que tiene muchas derivadas, entre ellas malas pensiones y que la gente está sobreendeudada y, por lo tanto, tendremos que ver cómo enfrentar eso", agregó.

Finalmente, concluyó que: "No sólo tiene que ver con las condiciones económicas, tiene que ver con la competitividad, con la productividad".