Este lunes partieron las negociaciones para el reajuste del salario mínimo, escenario donde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) solicita que se aumente a 500 mil pesos.

El actual monto de 326 mil 500 pesos bruto lo reciben en chile unas 700 mil personas y la gran mayoría de ellas trabaja en pequeñas y medianas empresas.

El año pasado el reajuste del salario mínimo fue solo de seis mil pesos. Tras seis meses, se reactivó el proceso de negociación entre el Ejecutivo y la CUT. De aprobarse sería efectiva el próximo mes.

¿Qué propone la CUT?

La propuesta de la CUT busca que, con este aumento de más de 170 mil pesos en el salario mínimo, los trabajadores sobrepasen la línea de la pobreza.

“No hay una economía que se sostenga si no hay alguien que no pueda consumir, eso significa plata en los bolsillos, eso significa garantizarle los ingresos a quienes son informales a través de la renta básica de emergencia y significa pagar salarios dignos si no queremos que la familia solo viva del sobreendeudamiento”, dijo la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en favor del monto de $500 mil.

La visión de las pymes

No obstante, desde la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) consideran que no están en condiciones de pagar esa cifra a los trabajadores.

“Hoy día estamos complicados pagando 300 mil pesos líquidos, estamos complicados pagando las cotizaciones para que los trabajadores puedan cobrar en la AFC, ya los trabajadores no pueden cobrar en la AFC, las pymes están en Dicom”, sostuvo Héctor Sandoval, presidente de la Conapyme.

Opiniones divididas en el Congreso

La diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS) afirmó que la CUT está haciendo lo que corresponde y valoró la disposición del ministro Cerda para discutir el proyecto. Sin embargo, recalcó que debido a la crisis sanitaria y económica que vive el país, el proyecto deberá "hacer muchas diferencias entre las pequeñas y medianas empresas (Pymes)".

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, señaló que “la situación económica en Chile hoy día no nos va a dar para un rápido aumento a los $500 mil como la CUT lo está planteando, pero sin duda hay que ponerlo como objetivo".