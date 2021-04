¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuestionó a la diputada Pamela Jiles (PH), quien señaló en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados que bajaría su candidatura presidencial si el Gobierno patrocina el proyecto de tercer retiro de los fondos previsionales.

Al respecto, el secretario de Estado señaló con un diario en la mano que “a mí me gustaría creerle a la diputada, pero la verdad es que revisando un poco la prensa desde hace algunos meses atrás, acá por ejemplo, hay un artículo del mes de noviembre del año pasado en donde ella dice que si se aprueba el 10% antes de Navidad no habrá más retiros de esta índole. Pero esto se aprobó el 3 de diciembre, la gente comenzó a retirarlo el 10 de diciembre, sin embargo, hoy insiste en nuevos retiros”.

En ese sentido, dijo que “me gustaría creerle, pero efectivamente parece que sus compromisos no son tan sólidos".

Por otro lado, sostuvo que “hay muchas propuestas de ella en esta materia, también dijo en algún momento que su aventura presidencial estaba condicionada al resultado de su marido (Pablo Maltés) en las elecciones (de gobernadores) que no se realizaron este fin de semana, pero bueno, también ella ha propuesto muchas cosas, esta es la más concreta".

"O sea, ella propuso algo que se cumplió en tiempo y en forma y no lo cumplió, por lo tanto, me cuesta creerle sus promesas", concluyó.

Los dichos de Pamela Jiles

En la sesión de Sala, la diputada manifestó: "Me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial, si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional".

Asimismo, dijo que "Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro, usando el argumento que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales y pondría en peligro su propio liderazgo".

"Piñera tiene en sus manos eso que lo obsesiona, sacarme de la carrera presidencial, no tener que vivir el castigo de ponerme la banda presidencial en marzo próximo. Interpongo mi cuerpa para salvar del dolor a mis nietos. Le pongo precio a mi cabeza entonces", expuso.

Ver cobertura completa