Este martes la diputada Pamela Jiles (PH), anunció que bajará su candidatura presidencial si el Gobierno patrocina el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales.

En sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria señaló: "Me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial, si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional".

Asimismo, dijo que "Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro, usando el argumento que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales y pondría en peligro su propio liderazgo".

"No tengo hoy mayor tarea que salvar la vida de los que nadie escucha, solo me anima el amor a mi pueblo, la responsabilidad que siento de proteger a las personas que están sufriendo, sean de izquierda o de derecha, viejos o niños, mujeres solas a cargo de sus hijos o ciudadanos confinados sin ninguna ayuda", indicó.

Asimismo, sostuvo que "si no me pararon ni las balas ni la tortura en dictadura, no me van a venir a detener ustedes, la desprestigiada clase política, al contrario, llamo a estos parlamentarios que me marginan y me atacan a unirnos como hermanos votando a favor del tercer retiro".

"Piñera tiene en sus manos eso que lo obsesiona, sacarme de la carrera presidencial, no tener que vivir el castigo de ponerme la banda presidencial en marzo próximo. Interpongo mi cuerpa para salvar del dolor a mis nietos. Le pongo precio a mi cabeza entonces", expuso.

Alza en las encuestas

La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de abril, dio a conocer la opinión de la ciudadanía acerca de las próximas elecciones presidenciales.

En este contexto, hay dos figuras de la política que se encuentran liderando la intención de voto y que serían las principales opciones para llegar a La Moneda en 2022.

Se trata de Pamela Jiles y Joaquín Lavín, que vienen apareciendo en las encuestas desde hace meses y que en esta oportunidad compiten mano a mano en las preferencias.

Jiles y Lavín lideran intención de voto

En cuanto a la intención de voto, un 20% se inclinó a favor de la diputada, mientras que un 14% lo hizo por el alcalde de Las Condes.

Cabe destacar que Jiles no ha sido proclamada como candidata presidencial, aunque últimamente ha sido parte de la discusión de un eventual tercer retiro del 10% de los fondos previsionales en el Congreso.

