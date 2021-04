Una serie de reacciones provocó la propuesta de Pamela Jiles (PH), quien señaló en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados que bajaría su candidatura presidencial si el Gobierno patrocina el proyecto de tercer retiro de los fondos previsionales.

El diputado Iván Flores (DC), dijo que "si el Gobierno llegase a acompañarnos en algo que siempre ha dicho que no procede, que es inconstitucional, sería fantástico, me parece súper bien y si la diputada Jiles puso eso como condición, está bien, es su decisión”.

"Ahora, hablemos de política real y no de política ficción, el Gobierno no va a apoyar el tercer retiro porque lo ha dicho, están preparando su presentación en el Tribunal Constitucional, por lo tanto, la colega Jiles va a seguir siendo candidata", manifestó.

Por otro lado, el diputado Raúl Soto (IND) expresó: “Yo creo que hoy es necesario ser responsable, poner paños fríos a los debates más bien bilaterales (?), y poner por delante el interés de la gente".

"Hoy lo que nos interesa es que el proyecto del 10% pueda salir lo más limpio posible con una buena fórmula que asegure o disminuya el riesgo ce ir al Tribunal Constitucional y que además dé viabilidad política asegurando los votos por sobre los dos tercios", planteó.

Asimismo, el diputado Marcelo Díaz (IND) mencionó que “yo creo que el Gobierno es el verdadero jefe de campaña de la diputada Pamela Jiles”.

“Ella ha hecho algo que me parece magistral desde el punto de vista comunicacional. Ha puesto al Gobierno contra la espada y la pared”, indicó.

Además, a juicio del ex PS, Jiles "ha hecho uso de las herramientas a su alcance para presionar al Gobierno y si no reacciona ante la demanda del pueblo de Chile, que reaccione ante las demandas que desde todo punto de vista se le plantean para que no bloquee el tercer retiro".

"Acto humano"

En el oficialismo, el diputado Miguel Mellado (RN) apuntó a que “ella hizo uso del derecho que tienen los diputados que se sienten ofendidos para poder expresar su sentimiento ante esa ofensa".

"Lo que hizo ella es un acto humano de representar lo que ella sentía. Hasta ahí quedó, quedó encapsulado en eso, quedó adentro de la Cámara y para nosotros por lo menos no es tema”, destacó.

Por otro lado, el diputado Camilo Morán (RN), sostuvo que Jiles "apela al estilo de ella, no creo que tenga que ver con la decisión que va a tomar el Presidente de la República, muy por el contrario, creo que su decisión va un poco más por el lado de la responsabilidad con las futuras pensiones".

Ver cobertura completa