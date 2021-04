Diversas reacciones ha causado en el mundo político el ofrecimiento de la diputada Pamela Jiles de bajar su candidatura presidencial si el Gobierno patrocina el proyecto del tercer retiro de fondos previsionales.

Dentro del análisis de la jornada, el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, explicó que, si bien la diputada Jiles y su intervención puede ser algo anecdótico, la parlamentaria logró poner al Gobierno "en una situación compleja".

¿Qué dijo Neme?

Al iniciar su análisis el periodista indicó que "Pamela Jiles podría ser una anécdota dentro de toda esta historia, del punto de vista de las necesidades de la gente que son lo más importante. Pero ella, si uno sigue la línea de las encuestas, efectivamente ha conseguido un apoyo importante de la opinión pública... y un grupo de personas cree que ella puede ser una buena presidenta".

"En este momento pone al Gobierno en una situación compleja, habla directamente al Presidente de la República. Entonces, también abre un desafío para el Gobierno y abre un desafío también probablemente para el resto de la oposición", añadió.

"El Gobierno ahora va a tener que tomar esta pelota... ella ha emplazado al Presidente (Sebastián Piñera), de una manera como ningún otro parlamentario lo ha hecho y va a obligar a La Moneda a tomar una decisión en consecuencia", finalizó.

¿Qué dijo Pamela Jiles?

Durante su intervención de esta mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados, Jiles señaló que "Me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial, si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y, por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional".

Asimismo, dijo que "Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro, usando el argumento que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales y pondría en peligro su propio liderazgo".

"No tengo hoy mayor tarea que salvar la vida de los que nadie escucha, solo me anima el amor a mi pueblo, la responsabilidad que siento de proteger a las personas que están sufriendo, sean de izquierda o de derecha, viejos o niños, mujeres solas a cargo de sus hijos o ciudadanos confinados sin ninguna ayuda", indicó.

Cabe recordar que esta tarde la Comisión de Constitución de la Cámara votará en particular los cinco proyectos que buscan un tercer retiro desde las AFP, mientras que el Gobierno se prepara para impugnar la iniciativa en el Tribunal Constitucional.

