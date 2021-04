¿Qué pasó?

El Colegio Altazor de Concón entregó su apoyo a la profesora que fue denunciada por apoderados del establecimiento luego de exponer el homicidio de Camilo Catrillanca en medio de sus clases.

Tras el video que se hizo viral la Superintendencia de Educación de Valparaíso anunció una investigación y diputados como Andrés Celis y Camila Flores acusaron "adoctrinamiento" por parte de la docente.

¿Qué dijo el colegio?

A través de un comunicado el Colegio Altazor rechazó la condena pública a la profesora y negó tajantemente que existiera algún tipo de adoctrinamiento, ya que según aseguran, la exposición es en referencia a los contenidos del currículum.

“La profesora, lejos de un afán de adoctrinamiento expone un acontecimiento factual, ampliamente divulgado y documentado por diversos medios informativos del país, con el objetivo de ponerlo a conocimiento de sus estudiantes y su posterior análisis y reflexión con el fin de trabajar la dignidad y los derechos de todas las personas", señala el documento.

Además, aseguran que la clase se enmarca dentro de la unidad "Chile, un país democrático", de la asignatura de Historia para niños de sexto básico.

"En ella (la unidad) se señalan aspectos propios del Artículo 1 de la Constitución Política de la República y de la Declaración de los Derechos Humanos en lo que se refiere a la igualdad ante la ley, ejemplificando a través de casos de discriminación que han sido conocidos por la opinión pública y abordados por los tribunales de justicia", explica el establecimiento.

El colegio recalcó que respetan a las "instituciones de orden público, quienes son los encargados de velar por la protección de los derechos ciudadanos". "Ni la profesora, ni el Colegio pretenden cuestionar la labor de la institución de Carabineros. En el video se habla de un funcionario que no cumplió con su deber y por lo cual fue condenado", señalan.

"Es lamentable que se castigue públicamente a una docente, en lugar de generar un diálogo constructivo que nos permita avanzar como sociedad. Esperamos de verdad que no nos protejamos en el anonimato y reconozcamos que tenemos que trabajar en la defensa de la dignidad y no discriminación. Este debe ser un compromiso de todos y todas", agregan.

El video

En las imágenes difundidas se aprecia una clase a distancia, la cual un alumno está presenciando a través de un dispositivo digital.

En la pantalla se puede leer la pregunta "¿Qué debe haber el Estado?", la cual está acompañada por la ilustración de un carabinero que apunta con su arma a un mapuche que está acostado boca abajo en el suelo, mientras el uniformado lo sostiene con su pie sobre su espalda.

"Hace poco se dictó la sentencia del carabinero que le disparó (a Camilo Catrillanca), porque además el carabinero escondió evidencia, escondió la cámara que estaba grabando el momento, sacó imágenes. Entonces se acusó solo de que había hecho algo que no correspondía", le cuenta la docente a los alumnos.

"Después la esposa, con la hija de Camilo Catrillanca, y la hija tiene de como ocho años. Y la pusieron así, tal cual como esta imagen. Así pusieron a la hija que tiene ocho años. ¿Qué puede estar haciendo esa niñita tan mal como para que el carabinero esté encima de ella?", continúa.

Luego de esto, la profesora afirma: "Yo creo que es el derecho de igualdad el que está siendo vulnerado, porque no se le trata igual a los mapuche, independiente si eres delincuente o no eres delincuente, que no tiene nada que ver con ser mapuche o no. Porque un delincuente puede ser mapuche, puede ser chileno o puede ser francés o italiano".