Durante la tarde de este sábado la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió a la denuncia realizada por una madre a Meganoticias, la cual daba cuenta que se le prohibió el acceso a un supermercado por llevar a su hijo en un coche.

El plan #PasoAPaso NO IMPIDE a madres o padres asistir con sus hijos a actividades esenciales, tal como fue el caso denunciado hoy en @meganoticiascl de María Cristina, con quien ya estamos en contacto", puso en su cuenta de Twitter.

Añadió que "el supermercado cometió una falta que no debe volver a ocurrir en ningún lugar".

“En espacios cerrados los niños no pueden entrar”, dijo uno de los funcionarios del supermercado en el registro. La mujer tenía todos sus permisos y el coche de su bebe completamente sellado.

Guardia de supermercado @Unimarc ubicado en Irarrázaval con Manuel Montt en Ñuñoa, le prohibe la entrada a una madre que contaba con su respectivo permiso x su bebé en coche. Es cierto que está prohibido el ingreso de menores en recintos cerrados? pic.twitter.com/L6NYXPn5Au — Claudia Calderón Esquivel (@Clauditacales) April 10, 2021

María Cristina, relató a Meganoticias que previamente había solicitado que "por favor la dejaran comprar", mientras que un grupo de personas criticaba a los funcionarios del supermercado por prohibirle la entrada.

"Vivo sola, mi familia es de Chillán, estamos en pandemia y no pueden venir a ayudarme”, explicó.

Además, la madre sostuvo que su hija padece de alergia alimentaria. "No puedo ir a cualquier supermercado a comprar, aquí está la leche que mi hija necesita. Tendría que ir a otros que quedan en el centro de Ñuñoa, pero no me quiero exponer”, se lamentó.