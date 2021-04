El inicio de las postulaciones al Ingreso Familiar de Emergencia provocó que muchas personas, que son eventualmente beneficiarias del aporte, acudieran a las sucursales de Chile Atiende para obtener información del proceso.

Tal fue caso de Verónica, quien vive sola y recibe 150 mil pesos por pensión, por lo que el dinero que se entregará en abril le resultará de vital importancia.

“Estoy sin trabajo desde hace un mes, no sé leer ni escribir y no me reciben en ningún lado. De repente no tengo para comer, vivo del día a día. Yo lo necesito urgente porque estoy pagando arriendo y no me alcanza tampoco”, contó mientras hacía la fila.

Otro caso es el de Jacqueline, quien llegó al local debido a que aún está esperando el IFE de marzo que no le ha sido cancelado.

“Es angustiante porque nos tuvimos que apretar nomás, esto nos sirve porque pago el internet que necesita mi hijo para estudiar, se pagan las cuentas, que es lo primordial”, aseguró.

Sucursales cerradas

La situación de la atención presencial está compleja en el centro de Santiago. Según reportó Chile Atiende, están funcionando a menor capacidad debido al cierre de dos de sus sucursales por brotes de coronavirus.

A lo anterior se sumó que durante la jornada del jueves se produjeron intermitencias en la página del Registro Social de Hogares.

¿Quiénes pueden acceder al IFE?

El IFE está destinado para aquellas familias de comunas que estuvieron en fase 1 o 2 que cumplan con los siguientes requisitos:

Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Si el hogar cuenta con al menos un beneficiario del sexto pago del IFE y reside en una comuna en fase 1 o 2, no es necesario que solicite el beneficio, ya que recibirá el pago correspondiente a la etapa de su comuna.

Si el hogar tiene al menos un integrante causante del Subsidio Familiar o un usuario del Subsistema Seguridades y Oportunidades, independiente de la fase en que se considere la comuna en la que reside, no es necesario que solicite el beneficio, pues recibirá el pago correspondiente a la fase de tu comuna.

Asimismo, el aporte será automático para quienes recibieron el sexto pago del IFE, el que se extendió desde el 29 de octubre al 4 de noviembre. En caso de no haberlo recibido, deberán postular en www.ingresodeemergencia.cl hasta el próximo 18 de abril.

¿Cómo se solicitan los beneficios?

Para solicitar uno de los aportes se debe realizar el trámite en el sitio web www.ingresodeemergencia.cl.

En la plataforma se debe ingresar con RUT, fecha de nacimiento y número de serie del documento o bien con Clave Única, para quienes la tienen.

Si el postulante cumple con los requisitos para optar al beneficio, el sistema permitirá realizar la solicitud. De lo contrario se indicará el motivo por el cual no puede realizar el trámite.

Una vez realizada la solicitud, se evaluarán los datos y se informará el resultado de beneficio antes de finalizado el mes.

