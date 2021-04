A fines de abril se realizarían los primeros pagos del Bono Clase Media, aunque ya muchos esperan calificar para recibir la ayuda que les permitirá paliar los efectos económicos derivados de la pandemia.

Una de ellas es Andrea Moreno de San Francisco de Mostazal, madre de tres hijos que actualmente está sometida a la ley de protección al empleo y recibe menos del sueldo mínimo.

Cabe señalar que Andrea el año pasado recibió el Bono Clase Media aunque incompleto, ya que le descontaron lo recibido por el Ingreso Familiar de Emergencia.

"Es primera vez que pido alguna cosa al Estado"

Sobre la entrega de beneficios, señaló que "para el Servicio de Impuestos Internos soy muy pobre y para el Registro Social de Hogares soy millonaria”.

“Yo es primera vez que pido alguna cosa al Estado porque antes trabajaba, no me interesaba si había un bono o no, más encima pago arriendo, tengo tres hijos y no recibo ninguna ayuda aparte de la de mi madre”, sostuvo.

En cuanto a este nuevo Bono Clase Media, dijo que “sería una ayuda porque no lo voy a gastar en nada más que para poder vivir, subsistir, para tener una tranquilidad en realidad”.

SII debe implementar una plataforma de postulación

El Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá 10 días para implementar la plataforma de postulación, en la cual también se podrá apelar en caso de que la entrega del beneficio sea rechazado.

¿Cómo se postulará?

Las postulaciones se realizarán a través de dicha plataforma y de la página web proteccionsocial.gob.cl, mientras que los bonos serán pagados a través de la Tesorería General de la República a las cuentas bancarias de las personas.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Ell bono tiene un monto base de $500 mil, mientras que algunos grupos pueden sumar hasta $250 mil adicionales.

Podrán optar al beneficio aquellos que tengan ingresos entre los $408 mil hasta $1,5 millones, acreditando una caída de un 20% en sus ingresos entre los periodos del segundo semestre del 2019 y 2020.

En tanto, no deberán presentar requisitos de caída de ingresos quienes tengan rentas entre el salario mínimo y $408 mil.

Bono adicional

Recibirán una ayuda adicional al Bono Clase Media todas aquellas personas que accedan a dicho beneficio y además estén en el Registro Social de Hogares.

Este bono adicional varía entre $125 mil y $250 mil, dependiendo si en la familia hay personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores de edad.

Como beneficiarios también están incluidos los pensionados de rentas vitalicias, pensionados del sistema antiguo y aquellos afectos a la modalidad de retiro programado, quienes en caso de cumplir los requisitos podrán recibir un bono de $100 mil.

