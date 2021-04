“Chile ahora es un ejemplo de lo que no hay que hacer”. Esa es parte de las crítica ahora fue entregada por el medio británico The Telegraph, que al igual que The New York Times y The Washington Post, hizo referencia a lo que sucede en nuestro país en el manejo de la pandemia.

Esta mirada negativa al momento de Chile se debió a que, pese al avance del proceso de vacunación masiva, sufre con las cifras más alta de contagio de Covid-19.

Esto generó la reacción del Gobierno que se ha defendido y mostrado su molestia ante estos análisis, situación que fue refrendada por el vocero, Jaime Bellolio, quien en conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, entregó la mirada del Ejecutivo a estos cuestionamientos.

"Hay críticas que son intelectuales deshonestas"

El personero de Gobierno comenzó apuntado que "me toca defender las medidas ante críticas que son intelectualmente deshonestas y sí, nos hemos equivocado, hemos pedido disculpas y hemos vuelto a pedir disculpas, pero tenemos que salir adelante para reparar esto".

"No es el momento de la crítica permanente y absoluta y ahora es el minuto de unirnos, porque estamos en un momento crítico de personas que pierden la vida. Hemos cometido errores, pero los reparamos", agregó.

Además, Bellolio apuntó que a pesar de la alza de los contagios que "los chilenos han seguido las medidas de autocuidado, pero hay cansancio pandémico y fatiga pandémica. Las personas no siguen las mismas normas y no hay los mismos efectos".

"30 mil millones de dólares no son gotas de ayuda"

Consultado si las ayudas económicas brindadas por el Gobierno para hacer frente a las cuarentenas son las adecuadas, considerando que se exhiben trabas y exigencias para acceder a bonos, el ministro sostuvo que "este es el sexto paquete más grande ayudas en el mundo".

Además, aseveró que "se han entregado 30 mil millones de dólares que no son gotas de ayuda. El IFE ha llegado a 8 millones de personas y el Bono Clase Media a 2 millones de personas. Ahora sabemos que no es suficiente, pero las ayudas han llegado".

"No es el momento de viajes y turismo"

Ante la situación de no cerrar en su momento los aeropuertos para impedir viajes internacionales junto a ingresos de turistas, Bellolio aseveró que "las medidas son estrictas".

"Hay medidas restrictivas en el aeropuerto, ya que hay una sola entrada. Se exige un PCR negativo y una cuarentena posterior, que no se cumplía y ante eso, seguimos la lógica de que paguen un hotel durante cinco días", aseveró.

Además, apuntó que "ahora le sumamos que pueden entrar o salir sólo por razones humanitarias o razones muy fundadas, como se hace en Nueva Zelanda y Australia. No es el momento de viajes y turismo".

Posible renuncia del ministro Paris

Consultado por las voces que apuntan a una posible renuncia o salida del ministro de Salud, Enrique Paris, el personero aseveró que "eso es absolutamente falso".

"Jamás ha estado sobre la mesa la renuncia, ni el Presidente se la ha solicitado. Al ministro Paris lo hemos visto trabajando muchísimo, pero no esta esa discusión y hay un respaldo a todo el equipo del Minsal", sentenció.

