¿Qué pasó?

Un hilarante y curioso momento se registró en medio de la votación al proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales (AFP), que a la postre se aprobó en general en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Y fue protagonizado por Pamela Jiles (Partido Humanista), tras la intervención del parlamentario Juan Antonio Coloma (UDI), a quien se le dio la palabra para que entregara su postura a través de la señal vía zoom utilizada para la cita.

En ese instante, el diputado sostuvo sobre la moción que estaba "a favor", lo que generó la sorpresiva reacción de la congresista.

Pamela Jiles se puso de pie y se dirigió hasta la cámara que emitía la señal y gritó: "¡Te amo Coloma!" junto con lanzar besos a la pantalla.

La situación provocó la intervención del presidente de la Comisión, Marcos Ilabaca (PS), quien llamó la orden: "¡Diputada Jiles, estamos en votación!".

"No mandar a un segundón"

Y no fue el único momento protagonizado por la diputada Jiles al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara.

Esto porque en medio de la discusión al proyecto de reforma constitucional que busca establecer un "impuesto a los súper ricos", se enfrascó con una discusión con el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavez.

Esto debido a que el personero sostuvo que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional para que la iniciativa no sea promulgada. Ante ello, la parlamentaria alzó la voz interrumpiendo su intervención y solicitó la presencia del ministro de la rama, Juan José Ossa.

"Le pido, presidente (diputado Ilabaca), que por favor el subsecretario no sea habilitado para participar en esta comisión, puesto que no está presente el ministro. Si el Gobierno se quiere ir en la dura, por lo menos que venga a dar la cara el ministro Ossa a decirle él con su cara a todo el país y no mandar a un segundón", lanzó Jiles.

El momento generó un áspero debate, en el que Máximo Pavez respondió: "Señor presidente (Ilabaca) quisiera agradecer a usted, a nombre del Gobierno, por permitirme participar como representante de un órgano colegislador habida cuenta que se cumplen los requisitos para hacerlo. Lamento mucho que me trate como un funcionario segundón, no se justifica ese trato".

El tenso momento de Pamela Jiles y Máximo Pavez

