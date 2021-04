¿Qué pasó?

El diputado Jorge Durán (RN) anunció este jueves su renuncia al comité del partido, luego que su jefe de bancada, Leopoldo Pérez, no lo habría dejado asistir a la Comisión de Constitución sobre el tercer retiro del 10%.

Renuncia de Durán

"Lamentablemente he renunciado al comité de Renovación Nacional. Ya es segunda vez que se me coarta el derecho a participar en la Comisión de Constitución", señaló en primera instancia.

El diputado sostuvo que la situación se dio luego que la diputada Camila Flores le pidiera expresamente que la reemplazara en la comisión.

"Mi jefe de bancada explicó simplemente que él no iba a autorizar y no iba a firmar el reemplazo del diputado Jorge Durán. De cualquier otro diputado sí, menos de Jorge Durán", indicó.

Asimismo, manifestó que "eso es inaceptable. Todo esto es porque he sido coautor de los proyectos del segundo retiro, de rentas vitalicias y porque además hoy se votaba mi proyecto del tercer retiro. A juicio del jefe de bancada le parecía inaceptable que un diputado de centro-derecha presentara un proyecto de esta índole".

"Le dije que exigía una explicación, que por favor me dejara ir, que firmara mi reemplazo, de lo contrario no iba a poder votar y solamente iba a tener derecho a voz. Me dijo que no lo iba a hacer y yo le dije que iba a tener que presentar mi renuncia al comité, no puedo estar en un comité que coarte mi derecho de esta manera. Él simplemente señaló: haz lo que quieras", detalló Durán.

"Presiones indebidas"

Ya en la Comisión de Constitución, la diputada Pamela Jiles se refirió a este tema: "Tengo que informar o denunciar, que el diputado Jorge Durán recibió presiones, a mi juicio, indebidas de su bancada".

"Afortunadamente quien lo reemplaza es el diputado Eduardo Durán, a quien la diputada Camila Flores le ha pedido que la reemplace. Creemos que el problema de fondo ha sido solucionado por estos diputados de la derecha, que han debido recibir presiones", añadió.

Minutos antes de la votación, Jiles expuso que "se va a aprobar el tercer retiro, y se va a aprobar además en la Comisión de Constitución con una votación sorprendente".

"Va a superar a la pura oposición, que ya constituye mayoría en la comisión. Con el diputado Marcos Ilabaca estamos trabajando de día y de noche para conseguir que se apruebe, luego de la comisión, en la Sala, con por lo menos 2/3 de la votación, que son necesarios en este caso", sentenció.

A las 15 horas de hoy votaremos el TercerRetiro en la Comisión de Constitución. Lo aprobaremos con una mayoría que excede al total de la Oposición.pic.twitter.com/YItXqwqX3V — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) April 1, 2021

