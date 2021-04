¿Qué pasó?

El secretario nacional del Colegio Médico de Chile, doctor José Miguel Bernucci, se refirió a las nuevas restricciones anunciadas por el Ministerio de Salud (Minsal) para controlar la pandemia de coronavirus.

Entre los anuncios, se encuentra la limitación de los permisos para circular durante la cuarentena y el cierre de fronteras, teniendo en cuenta las nuevas variantes del virus que se han originado en el mundo, especialmente en Brasil.

¿Qué dijo Bernucci?

"Es muy bueno las medidas que se están tomando y van totalmente en la dirección correcta. Lo más importante va a depender de dos cosas: Uno, la capacidad de ver cuál va a ser el resultado de las medidas adoptadas hoy día; y dos, tiene que ver con el cumplimiento y la fiscalización", sostuvo el médico.

"Si vemos que todas las restricciones generan una disminución de la movilidad y somos capaces de cumplirlo, tanto de que las personas puedan cumplirlo, las empresas puedan cumplirlo y el Estado pueda fiscalizar, yo creo que van a dar un resultado", agregó.

"Lo que tenemos que recordar es que entre menos movilidad tengamos, más rápido van a bajar los casos y menos tiempo de cuarentena vamos a necesitar, así que ese es el objetivo final", sostuvo.

Cierre de fronteras

Sobre el cierre de las fronteras, manifestó que: "Yo creo que estamos sumamente tarde, estamos a lo menos dos meses tarde con la medida. Sin embargo, para tomar este tipo de medidas ahora, a pesar de que estamos tarde, que bueno que se tomó".

"Efectivamente nuestra vigilancia sobre los pacientes que vienen contagiados desde el extranjero, nuestra vigilancia interna, está muy débil. Hoy día en el último reporte de trazabilidad Santiago nuevamente vuelve a retroceder", afirmó.

"No solamente por las variantes nuevas, sino que por todos los contagios que llegan del aeropuerto, es una buena medida para que se cierre el aeropuerto", aseguró Bernucci.

Control de nuevas variantes

En ese sentido, indicó que: "Ya vimos las noticias de ayer (miércoles) en la tarde, hoy día en la mañana, de una nueva variante en Brasil. Brasil es imposible. Tal como lo dijo la BBC hace unas semanas es una amenaza mundial lo que está ocurriendo en Brasil, así que el cierre de fronteras nos va a ayudar no tanto con las variantes que ya tenemos acá, sino con las nuevas variantes que se pueden seguir produciendo".

"A pesar de que vamos dos meses tarde, es una buena noticia que la autoridad por fin haya permeado a esa solicitud de la comunidad científica y académica de nuestro país", aseveró.

¿Cuánto tiempo debería estar cerradas las fronteras?

"Debería ser todo abril y a final de abril, solamente en ese minuto, decidir si la vamos a abrir o vamos a mantener la medida. Yo creo que si algo hemos aprendido en las últimas semanas es que todas las medidas que nosotros hemos tomado en el último tiempo han ido en la dirección incorrecta, en el sentido de que nos preocupamos mucho más de abrir y relajar en un contexto donde no está controlado", sentenció el doctor.

En el mismo sentido, recalcó que: "No podemos relajar las medidas mientras la situación epidemiológica no esté controlada. no es al revés, no es que abrimos con precauciones en una situación mala. Debemos mejorar la situación epidemiológica para abrir progresivamente".

¿Es posible que se genere una variante chilena?

Bernucci sostuvo que: "Ningún país del mundo está libre de que pueda aparecer una variante nueva. Pero por un lado lo malo que tenemos es que mientras más mal control de la pandemia tengamos hay mayor probabilidad de aparecer una variante; pero por otro lado mientras mayor cantidad de personas vacunadas tengamos, menor cantidad de personas susceptible, la probabilidad disminuye".

"Así que en realidad estamos en un tira y afloja constante, pero efectivamente el factor de riesgo mayor que nosotros tenemos para la aparición de una variante nueva en nuestro país es el mal control de la pandemia que lamentablemente ha sido una constante en el último año", concluyó.

Ver cobertura completa