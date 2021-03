¿Qué pasó?

En entrevista exclusiva con Meganoticias, la madre de un menor de 15 años que participó en el robo de un vehículo se refirió a la decisión de entregar a la Justicia a su hijo tras el hecho.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la calle Óscar Bonilla de la comuna Maipú, donde una mujer que realizaba delivery fue abordada por al menos cinco individuos.

¿Cómo se enteró de lo que había hecho su hijo?

La mujer comentó que el día del hecho el menor "me comenta que trae la cara irritada y le dije que quizás dónde andaba metido y que se fuera a bañar".

Sin embargo, le llegó el video del asalto, el cual había sido viralizado por redes sociales, momento en que reconoció a su hijo.

"Tomé la decisión como mamá de entregarlo porque esto ya había sido un tema conversado como familia", sostuvo.

Además, aseguró que no sabe quiénes son el resto de los jóvenes que participaron con su hijo en el hecho y sostuvo que el menor no cuenta con otras detenciones.

Posible internación en Sename

Este martes el menor de edad pasó a control detención y formalización de cargos, quedando en transición ya que la Fiscalía solicitó su internación provisoria, a lo que la defensa se opuso.

La madre del menor comentó que: "Encuentro que mi hijo, a pesar de haber cometido un delito, no creo que el Sename sea una buena opción para él, no creo que el Sename lo ayude a salir de lo que él hizo, porque todos sabemos que hay falencias en el Sename, todos sabemos que el Sename no garantiza eso".

Por ahora, espera que su hijo quede con otras medidas cautelares que no sea la internación en un centro del Sename, para así pedir ayuda para tratar el vínculo que tiene el adolescente con la delincuencia.

"Él no lo hizo porque lo necesitara"

Respecto a la víctima del asalto, la madre del adolescente indicó que: "Yo como mujer me pongo en el lugar de ella, en el temor que debe haber sentido de ver a cabros chicos tirándose encima, el miedo que tiene que haber sentido de que le fuese a pasar algo".

"Le pido disculpas. Sé que mis disculpas quizás a ella no le van a hacer sentido, pero es lo único que puedo hacer como mamá, yo no estoy en la mente de mi hijo, yo no sé que estaba pasando por su cabeza en esos momentos. Lo único que puedo decir es que él no lo hizo porque lo necesitara", añadió.

El hecho

Cuando ocurrió el delito, la vícitima se encontraba llegando a su casa luego de realizar despachos durante toda la noche, momento en que fue intimidada por el grupo de jóvenes.

La mujer lanzó gas pimienta, pidió ayuda a los vecinos, pero la banda logró llevarse el vehículo.

"Yo me estaba estacionando, miré para al lado y venían dos tipos y del otro lado venían tres más. Me bajé del auto y le tiré gas pimienta a dos", contó la víctima.



A las pocas horas, Carabineros detuvo a uno de los supuestos involucrados, quien también tiene 15 años y se encuentra en internación provisoria. Al día siguiente la madre del otro menor entregó a su hijo

"Se presenta en la 34 comisaría de Vista Alegre, en la comuna de Cerrillo, una persona de sexo femenino en compañía de su hijo de 15 años de edad, dando cuenta la participación de este último en un delito de robo con violencia acontecido en la comuna de Maipú", indicó la Fiscal Lorena Soto.