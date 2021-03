Los policías de Maryland, Estados Unidos, reprendieron e incluso esposaron a un niño de 5 años que habían recogido a unas cuadras de su escuela, de la cual se había escapado. El pequeño fue detenido “por no querer ir a la escuela”.

La cámara corporal de ambos policías muestra cómo desde el comienzo trataron con severidad al niño. Además de su edad, los policías le preguntaron por qué no estaba en la escuela y, tras un interrogatorio que duró varios minutos, los agentes decidieron llevarlo de regreso en la patrulla, informa Telemundo.

En ese momento el menor se asustó y comenzó a llorar angustiosamente. Entre gritos y llanto fue puesto en la parte trasera del automóvil. Cuando finalmente llegan a la escuela, se puede escuchar que una de las policías asegura: “Por eso la gente necesita golpear a sus hijos”.

El menor siguió llorando dentro de la oficina a la que lo llevaron, donde la mujer policía además procedió a gritarle fuertemente mientras lo miraba directamente a la cara, destaca la BBC. “¡Calla ese ruido ahora!” suplicó. “Espero que tu mamá me deje golpearte”, agregó.

La madre denuncia maltrato policial

El video del incidente fue publicado el viernes 26 de marzo de 2021 por la policía del condado de Montgomery en Maryland, pero realmente ocurrió en enero del año pasado. Actualmente, el departamento policial enfrenta una demanda de la madre del niño, quien alega junto a sus abogados que su hijo sufrió un trauma emocional.

Antes de que la madre llegara hasta el sitio, los policías se rieron y se burlaron del pequeño frente a él y frente a quienes parecen ser trabajadores de la escuela donde estudia.

De acuerdo a un reportaje de la cadena hispana, la madre explicó a los agentes de seguridad que no puede controlar al niño porque es “muy consentido” y argumentó que no puede golpearlo para educarlo porque el sistema podría quitárselo, por lo que procedió a demostrar que su hijo no ha sido víctima de ningún abuso.

No obstante, los agentes de policía irónicamente le pedían lo opuesto: “Queremos que le pegue”, dijo uno de los policías, que además tomó al niño, lo esposó brevemente frente a su madre y le amenazó: “¿Sabes para qué sirven? Son para personas que no saben escuchar y no saben cómo actuar”.

El Departamento de Policía del condado de Montgomery dijo a través de un comunicado que los dos policías involucrados en el hecho fueron investigados “exhaustivamente”, pero las conclusiones de dichas investigaciones no han sido publicadas. Por su lado, la madre del niño demandó al condado, a los dos policías y a la junta de educación.