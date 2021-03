¿Qué pasó?

Una familia de San Clemente denunció que se percataron que el Hospital de Talca hizo entrega de un cuerpo equivocado, cuando fueron a buscar los restos de Enrique Tapia, quien falleció este lunes a los 77 años de edad por coronavirus.

El director del recinto asistencial confirmó el hecho y aseguró que la situación fue corregida "en el breve tiempo".

¿Qué dijo la familia?

Según consignó Radio Cooperativa, Elizabeth Tapia, hija del fallecido, contó que: "Se nos comunicó que mi papá falleció, vinimos a retirarlo y el cuerpo no estaba".

"Exigimos hablar con la dirección del Hospital de Talca, donde se nos dijo que había un problema administrativo, pero luego supimos que mi padre había sido entregado a otra familia para su cremación en Santiago, por lo que la funeraria, que ya iba en Rancagua, debió devolverse", agregó.

"Esto es grave: la otra familia pudo velar a mi padre que murió por Covid-19 y hubiese sido un foco. Nosotros vamos a presentar acciones legales ante la justicia", sentenció.

¿Qué dijo el Hospital?

En el mismo medio antes señalado, el director del Hospital de Talca, Carlos Acevedo, señaló que: "Quisiera transparentar con la comunidad una lamentable situación que hemos vivido durante esta tarde, respecto de una inadecuada entrega de un cuerpo a una familia".

"He conversado con las dos familias, les he pedido excusas, me he comprometido con ellos a hacer una investigación de este caso. Quiero agradecerles a ellos que pudimos rectificar la situación en el breve tiempo y que cada familia pudiera recibir a su familiar", afirmó.

"Empatizo con ellos, se lo he dicho personalmente, y como hospital debemos mejorar los procesos", reconoció.

