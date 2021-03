¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación sanitaria del país y al sistema de ayudas sociales del Gobierno, el cual a su juicio no es contundente.

Durante la sesión realizada en la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar la postergación de las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, el ministro apuntó a que la falta de ayuda social impide que las personas realicen las cuarentenas de manera adecuada, e incluso aseguró que “mucha gente no quiere dar a conocer sus contactos (estrechos)”

Frente a esto, Paris indicó que “es lógico, porque Chile no tiene preparado un sistema de ayuda social contundente, robusto, que permita que la gente que tenga que aislarse pueda que pueda recibir un apoyo económico o de otro tipo, entonces eso tenemos que mejorarlo entre todos”.

“No me refiero sólo a este Gobierno”

Posteriormente, en otra de sus intervenciones, el ministro aclaró que no se refería en específico a este Gobierno.

“Reconozco que en nuestro país la ayuda social, el colchón de ayuda a la población más vulnerable, no está suficientemente preparado. Yo no me refiero soló a este Gobierno, muchas veces lo he dicho, que en los temas de salud debemos tener una visión de Estado y no una visión de Gobierno, los Gobiernos duran tan poco tiempo”, aclaró.

Sobre las cuarentenas “desde el comienzo de la pandemia yo me opuse al famoso 'lockdown' o a la cuarentena total, porque eso debería ir siempre apoyado de una ayuda económica importante, porque sino la cuarentena no sirve, porque la gente igual sale a trabajar, sale a buscar el pan de cada día”.

“Solicitamos la postergación de la elección”

Debido a la situación sanitaria actual, en la que este lunes se alcanzaron 7.247 casos nuevos, Paris apuntó a que es necesario postergar los comicios.

“En este caso se están jugando los altos niveles de participación y legitimidad que debe tener este proceso y esos altos niveles de participación y legitimidad yo creo que están siendo vulnerados justamente por el estado sanitario”, dijo.

Paris añadió que “desde el punto de vista sanitario, por la salud de la población, pero también por la salud de la democracia que quedó muy claro, es que nosotros solicitamos la postergación de la elección”.

En cuanto al desarrollo del Plebiscito de octubre pasado, “nosotros como Ministerio de Salud lo que hicimos fue trabajar mano a mano con el Servel para tener un protocolo muy estricto que se cumplió a cabalidad y eso permitió que no hubiera un rebrote o un aumento después del plebiscito, sin embargo las cifras de esa época son muy distintas a las de ahora”.

En ese sentido “cualquier desequilibrio que se produzca por efectos de la votación nos puede hacer colapsar los hospitales, esa es mi preocupación desde el punto de vista de la salud”, finalizó el ministro.

Ver cobertura completa