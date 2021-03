El precandidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, envió una carta a los partidos de Chile Vamos, solicitando que lo incluyan en las primarias presidenciales. En caso de no recibir respuesta, el exministro de Desarrollo Social, aseguró que está "100%" dispuesto a juntar las firmas para inscribir la candidatura.

"Los partidos nominaron a sus candidatos. En enero Renovación Nacional nominó a Mario Desbordes; en febrero Evópoli nominó a (Ignacio) Briones y yo como soy independiente necesito el permiso de ellos para participar en la primaria”, explicó en entrevista en Mega Plus.

El envío de la carta, “lo hice como la última alternativa, porque he llamado, he pedido. Ha tenido muy buena voluntad la UDI, lo acordó con su directiva, en el comité político lo apoyaron con unanimidad, pero el resto de los partidos han puesto un poquito más difícil la tarea y llamé para preguntarles, hasta que decidí mandar la carta para que no se dijera que nunca lo había pedido”, indicó.

“Sería el peor escenario posible”

En caso de no recibir respuesta de Chile Vamos, Sichel anunció que recolectará las firmas necesarias para participar ir a la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre.

"A mi no me gustan los caudillos, no me gustan los proyectos individuales, trato de ser un proyecto colectivo, creo que necesitamos una mayoría, pero también si a uno ya le cierran las puertas, le dicen que 'abusa' o ‘espérate espérate’, en algún minuto uno tiene que iniciar el camino paralelo de juntar las firmas", agregó Sichel.

El precandidato comentó que "me parece bastante loco tener que hacerlo -juntar firmas- cuando quiero ser parte de un proyecto, de un Gobierno que fui ministro, fui presidente de un banco, que he dicho abiertamente que quiero ser parte".

"Sería el peor escenario posible, no para mi campaña, todas las encuestas dicen que me iría mejor yendo a primera vuelta, sino en la necesidad de construir proyectos mayoritarios que le den gobernabilidad a Chile, que es mi preocupación, más allá de ser candidato”, agregó.

Tras ser consultado sobre hasta cuándo esperará la respuesta de Chile Vamos, "yo estoy pensando en la primera quincena de abril, porque ahí me quedan tres meses para juntar firmas si es que hay que inscribirse para las presidenciales", finalizó Sichel.

