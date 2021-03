En medio de la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de Bono Clase Media y Préstamo Solidario impulsado por el Gobierno, algunos parlamentarios han manifestado que votarán a favor de la iniciativa, aunque insisten en que tiene "letra chica".

Al respecto, el diputado Matías Walker (DC), señaló que "lamentablemente los bonos del Gobierno siguen teniendo letra chica, a pesar del amplio acuerdo que se formó en las comisiones, hoy vamos a ratificar esta decisión de aprobar el Bono Clase Media".

Asimismo, recalcó que "sigue teniendo letra chica, porque todas aquellas personas con ingresos entre $400 mil y $1.500.000 van a tener que acreditar pérdida de un 20% de ingresos para acceder el bono. Yo me pregunto ¿qué pasa con los trabajadores informales, con los trabajadores por cuenta propia?".

Mientras que el diputado Álvaro Carter (IND), sostuvo que "hubo un gran acuerdo con todos los sectores políticos el cual se va a honrar y se va a votar a favor, pero no quita que el Gobierno una vez más está jugando con los chilenos y chilenas".

El parlamentario coincidió con Walker en que "es letra chica por donde se mire. No quiere (el Gobierno) entender que acá lo que se necesita es universalidad y no porque sea populista y eso es lo que se ha intentado hacer entender desde el Presidente hasta los ministros, es por algo sumamente simple, no podemos medir quiénes han tenido pérdida en sus ingresos y quiénes no".

¿Cómo quedó el proyecto?

Bono Clase Media

Los beneficiarios del Bono Clase Media serán personas entre 18 y 65 años de edad, que cuenten con ingresos superiores al ingreso mínimo mensual y que hayan experimentado una disminución de al menos un 20% en su ingreso mensual, entre los ingresos promedio del período diciembre 2020 – enero 2021 y el período diciembre 2019 – enero 2020.

Además, para los beneficiarios cuyo ingreso promedio del periodo diciembre 2020 – enero 2021 sea mayor al ingreso mínimo a marzo de 2021 y menor o igual a $408.125, no requerirán acreditar caída de ingresos.

El bono será de un monto decreciente que parte en $500 mil para aquellos que tuvieran rentas de hasta $1.500.000 en 2019; y llegando a $100 mil para los que tuvieron ingresos en ese periodo sobre $1.800.000 y hasta $2 millones.

Los beneficiarios cuyo hogar se encuentre integrado por personas con discapacidad, por personas que perciban pensión básica de invalidez, adultos mayores de 65 años o más, o personas menores de 18 años que vivan en el hogar, tendrán derecho al bono incrementado según el número de personas que causen el beneficio en el hogar, montos que van desde $125 mil a $250 mil como máximo.

Préstamo Solidario

El Préstamo Solidario consistirá en un monto en dinero mensual que podrá ser solicitado por un máximo de dos veces. Excepcionalmente, quienes no sean beneficiarios del Bono Clase Media tendrán derecho a realizar una solicitud adicional.

El monto del préstamo ascenderá como máximo al 100% del resultado positivo de la diferencia entre el ingreso promedio mensual 2019 y 2020, con un tope de $650 mil.

El monto total del Préstamo Solidario se devolverá al fisco a través del Servicio de Tesorerías, en cuatro cuotas anuales. La primera cuota corresponderá al 10% del monto total y las siguientes tres cuotas, al 30% del mismo. Sin embargo, cada cuota anual no podrá exceder el 5% de las rentas que forman parte de la declaración anual de Impuesto a la Renta. En caso de que se mantenga un saldo del beneficio por la aplicación de este límite, este será condonado.

No estarán afectos a impuestos

Cabe señalar que el Bono Clase Media y el Préstamo Solidario no estarán afectos a impuesto alguno, ni se sujetarán a ninguna retención de carácter administrativa, salvo que se trate de pensiones de alimentos debidas por ley y decretadas judicialmente, en que el Servicio de Tesorería, una vez que haya sido notificado de la respectiva resolución que ordena la retención o el embargo, estará facultado para retener hasta un 75% del beneficio.

