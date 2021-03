Este miércoles el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reiteró su rechazo al tercer retiro de fondos previsionales y descartó la posibilidad de entregar un bono universal, tal como han sugerido de Renovación Nacional.

Con respecto a los proyectos que se discuten este miércoles en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, sostuvo a Mega Plus que "tres millones de personas no tienen ni un peso en los fondos de pensiones y además que son para financiar las pensiones del futuro y las personas que están en los primeros deciles de ingresos, es decir, las más vulnerables, no tienen ahorros en los fondos de pensiones porque tienen trabajos que son informales".

En esa línea, planteó que "la única manera de llegar a ellos es a través del IFE, ahora en mayo se va a complir un año desde que partió, es decir, vamos a tener familias a las cuales se les ha podido ayudar durante 12 meses".

Bono universal

Sobre la propuesta de un bono universal de diputados de Renovación Nacional, dijo que "eso significa en la práctica que en vez de que una familia de clase media pueda recibir $500 mil base y que pueda subir hasta $750 mil, dependiendo, por ejemplo, de si tiene niños menores de 18 años o personas con discapacidad que habitan en el hogar o adultos mayores, que les demos la mitad y eso no parece justo".

"La fórmula para algunos puede ser más popular por el momento, pero decir 'demos un bono para todos' significa $300 mil por una sola vez a las personas más vulnerables y a las que son un poco menos vulnerables", indicó.

Asimismo, señaló que "nosotros preferimos para disminuir la pobreza y la desigualdad, ir a aquellas personas que lo han pasado todavía más mal en pandemia".

"Yo entiendo que hay muchas propuestas, que hay una idea de quién ofrece más, pero este no es el momento de hacer demagogia con los recursos de los chilenos", expuso.

Paquete de ayudas

Con respecto a las nuevas ayudas anunciadas por el Gobierno, explicó que "ha sido celebrado internacionalmente pero parece que acá siempre es poco, entonces no puede llevarnos nunca a ser exitistas porque hay millones de personas que lo han pasado pésimo con la pandemia, que han perdido sus empleos, que no han podido seguir con sus pymes y que han perdido a sus familiares".

"El paquete de 12 mil millones de dólares que se había propuesto el año pasado ya era uno de los más grandes de Latinoamérica y dentro de los mayores que se había hecho en la OCDE, al sumarle un 50% más, 6 mil millones adicionales, sin lugar a dudas es uno de los paquetes más importantes que se ha hecho en el mundo", concluyó.

