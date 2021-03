¿Qué pasó?

El juez de Policía Local de Putaendo, Guido Witto, revocará la reclusión nocturna que dictó para Karina Aguilar, quien en las elecciones primarias de noviembre de 2020 no se presentó para cumplir la labor de vocal de mesa para la que fue asignada, ya que se encontraba embarazada.

Al no asistir le fue impuesta una multa, la cual no pagó, por lo que el juez procedió a dar una orden de arresto.

¿Por qué había decretado reclusión nocturna?

Witto explicó que: "La ley 18.700 actualmente vigente regula la situación de la mujer embarazada y la excusa de asistir como vocal, siempre y cuando se encuentre dentro de un determinado periodo de gestación que son las cinco últimas semanas previas al parto o durante las 24 siguientes".

"Eso es lo que interpreté al momento de dictar la sentencia, y fue por ese motivo que habiéndose acreditado que la señora Aguilar no se presentó a hacer un descargo por encontrarse en el médico ese día lunes 22 de febrero, pero no habiendo acreditado que se excusó ante el Servel, yo rebajé la multa de 2 UTM a $25 mil, y después ella no pagó la multa, motivo por el cual me vi obligado a dar la orden de arresto correspondiente", detalló.

¿Por qué cambió de decisión?

"Sin embargo, con posterioridad a todo lo que ha ocurrido, a los reclamos de la señora Aguilar Maldonado a través de los medios, me he puesto a revisar y me informé casualmente, incluso hoy día, porque no puede constatar ninguna norma que modifica el artículo, pero sí me enteré que existen unas normas que fueron dictadas como un protocolo sanitario, en paralelo a nuestra legislación, que modifica en dos sentidos al que yo apliqué", aclaró.

"En primer sentido, es que son todas las mujeres embarazadas, independiente a su estado de gestación. Y también la faculta para el caso de que no se hubiese excusado ante el Servel a hacer este alegato ante el Juzgado de Policía Local", añadió.

En ese sentido el juez señaló: "Razón de ellos, son argumentos que yo desconocía, por supuesto que corresponde absolver a doña Aguilar Maldonado y voy a dictar una resolución mañana mismo en tal sentido".

"Voy a dejar sin efecto la orden de arresto, en base a estos nuevos antecedentes legales y jurídicos que yo desconocía", sostuvo.

"Corresponde reconocer cuando uno se equivoca"

Witto aclaró que: "Corresponde reconocer cuando uno se equivoca y reparar el mal causado".

"Yo podría culpar a muchas personas, pero es ignorancia mía, yo debería estar al tanto de esa disposición. Es cierto que la señora Aguilar en su recurso de reconsideración hace alusiones a estas normas, pero no las identifica".

"Yo las busqué en su momento y tampoco las encontré. Hablé con unas personas que conozco en la Junta Electoral, tampoco la conocían, y por ese motivo fallé de ese modo", indicó.

Proyecto de ley

Este martes, por unanimidad, el Senado aprobó y despachó a ley un proyecto que excusa a las mujeres embarazadas durante todo el período de gestación a ejercer labores de vocal de mesa.

También contempla a mujeres con hijos o hijas menores de 2 años, y a quienes ejerzan labores de cuidado.