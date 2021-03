Ante un posible tercer retiro de fondos de las AFP, el Gobierno ha manifestado sus intenciones de recurrir al TC para frenar la medida, alternativa que complementaron con un nuevo bono a la clase media.

Sin embargo, las iniciativas del Gobierno no han sido del todo suficientes para partidos del oficialismo, quienes esperan otros anuncios de Piñera. El presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló a T13.cl que esperan que el Gobierno abra más opciones ante un inminente retiro, buscando mejores alternativas que el dinero de las AFP.

Ante eso, apoyan la moción impulsada por Joaquín Lavín de recurrir a los fondos del Seguro de Cesantía para apalear la crisis económica de los chilenos.

“El costo total de esto no lo pagan los trabajadores, porque esto tiene financiamiento estatal, solidario, y aporte también del empleador y del trabajador. Segundo, porque beneficia a más chilenos de los que beneficia un retiro que eventualmente va a significar que más de tres millones de personas que ya no tienen fondos en sus cuentas previsionales no lo puedan hacer”, indicó sobre los “beneficios” que traería recurrir a la AFC.

Por lo mismo, consideró que “junto con ir al TC, debe haber opciones de presentar medidas novedosas, una alternativa creativa y dentro de un abanico de soluciones que se deben implementar en un momento como el que está viviendo Chile”.

El bono

Ante las críticas de RN al nuevo bono anunciado por el Gobierno, la cabeza de la UDI indicó que para ellos sí es una buena opción, pero que debiera sumarse a otras medidas, como el retiro de la AFC.

“El gobierno, con la presentación de este bono y el seguro de cesantía, creo que da un abanico amplio de soluciones que no solamente descansan en rechazar e ir al TC”, indicó Macaya.

“Nosotros creemos que el tercer retiro es una mala política pública y la posibilidad de echar mano a los fondos de cesantía y tener este bono para la clase media son mejores opciones, en vez de pagar la crisis solo con cargo a las futuras pensiones”, aseguró.

¿Cómo es la propuesta?

Lavín dijo que “las familias chilenas necesitan apoyo ahora. Todo indica que superaremos la crisis económica en que estamos gracias a las vacunas y a que el precio del cobre mejora perspectivas futuras. Pero todavía falta y vemos que vienen nuevas cuarentenas”.

“Hasta ahora la gran ayuda ha venido de nuestros fondos de AFP, pero hay otros fondos que también son de cada uno de nosotros y que hasta ahora nadie ha mirado. Hay 10.5 millones de chilenos que tenemos cuenta en la AFC y se acumulan hoy 12 mil millones de dólares”, aseveró el precandidato presidencial.

Indicó que “la propuesta es que se permita un retiro extraordinario de estos fondos y que todos podamos sacar como máximo el 50% de lo que tenemos en cuenta individual con tope de $1 millón, con un retiro mínimo de $400 mil complementado con el fondo solidario”.

