A casi un mes de que desapareciera el pequeño Tomás Bravo, aún no hay claridad sobre lo que sucedió aquel 17 de febrero en Caripilun, comuna de Arauco.

La familia continúa pidiendo justicia y saber la verdad sobre lo que sucedió con el niño, quien fue encontrado muerto nueve días después de que se le perdiera el rastro y hasta ahora no se esclarecen las causas de deceso ni hay detenidos por el homicidio.

La abuela materna de Tomás, Elisa Martínez, rompió el silencio y se refirió al fallecimiento de su nieto y también a las especulaciones que se han generado en torno al caso donde incluso la familia ha sido juzgada por la opinión pública.

¿Qué dijo?

La mujer señaló que están viviendo un calvario por la espera del cuerpo de Tomás y el dolor que eso ha conllevado, además de la angustia de no saber si la investigación está avanzando.

"Me da pena por un lado la gente que no sabe y no nos conoce, y nos juzga. No tienen idea del dolor que estamos sintiendo y ojalá nunca pasen por esto. Yo no voy a llorar en cámara porque eso es una morbosidad. No tiene idea lo que pasa de la puerta para dentro en nuestra casa", dijo la mujer a Meganoticias.

“Hay gente que nos ha pedido disculpas”, aseguró ya que hay personas que los han “juzgado sin saber”, en referencia a vecinos del sector que incluso intentaron linchar a Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás que ha sido el único inculpado por Fiscalía, pero que está en libertad por falta de pruebas.

“Él quiere que se aclare esto y que se haga justicia. Está muy mal por todo lo que ha pasado. Yo no lo estoy defendiendo, pero es un tema importante para nosotros ya que estamos todos intrigados”, expresó.

