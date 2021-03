A 15 días del hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, aún no hay fecha definitiva para que el cuerpo del niño sea entregado a su familia, mientras sigue el misterio en torno a su muerte.

La madre del menor, Estefanía Gutiérrez, señaló que ya no confía en nadie y solo espera que este caso no pase al olvido, y que desea esclarecer pronto por qué motivo, cómo falleció y quién es el responsable de la muerte de su hijo.

“Desconfío de todo el mundo, incluso de una persona que pueda venir a abrazarme”, expresó la madre de Tomás a Meganoticias.

“Realmente todo esto me parece sospechoso, me parece raro, espero que aquí no haya una mano negra, una venganza, no haya algo planeado, pero vamos a llegar como sea a la verdad. Aunque haya alguien poderoso o con plata, vamos a llegar a la verdad, lo juro por mi hijo”, declaró.

Otras posibilidades

Por estos días policías, fiscales y peritos realizan un trabajo silencioso para tratar de encontrar las evidencias científicas que resuelvan el enigmático caso. Para el Ministerio Público existe un único imputado que está libre por falta de pruebas en su contra, mientras que para la familia existen otras posibilidades que esperan también sean investigadas.

"Hay un auto que mucha gente ha hablado, que mucha gente lo ha visto en el lugar donde se perdió mi hijo y hasta donde se encontró mi hijo. Lo vieron mientras estuvo desaparecido y vi pasando vehículos muy lento por mi casa", indicó la madre.

“Tengo miedo de que esto quede así, pero yo no voy a estar tranquila hasta que se haga justicia, sea quien sea”, aseguró.

Todo sobre Caso Tomás Bravo