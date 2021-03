¿Qué pasó?

A dos semanas del hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, aún existen muchas dudas en torno a su muerte, por lo que el cuerpo del menor no ha podido ser entregado a la familia para realizar el velorio y el funeral.

Estefanía Gutiérrez, madre del menor, afirmó confiar en las diligencias que están realizando, pero manifestó que la espera la tiene cansada.

¿Qué dijo la madre de Tomás?

Gutiérrez se reunió el pasado jueves con Marcela Cartagena, fiscal a cargo del caso. "Me sentí tranquila", aseguró tras el encuentro.

"Estoy confiada en ellos de que están haciendo un buen trabajo. La demora, la espera, a mí me agota porque uno quiere que tenga descanso, que por favor sea luego su velorio. Pero si no hay todavía ninguna muestra, no hay ninguna prueba, no han encontrado nada en su cuerpito, no puede quedar esto así", sostuvo.

"Tengo mucha rabia. Tengo rabia, tengo dolor. Quiero que se haga justicia luego porque la verdad mi hijo aún no está sepultado, entonces como cualquier persona pido que mi hijo descanse, que tenga un responso, que ya pueda descansar en paz", agregó.

Las declaraciones completas de la mujer se podrán conocer este lunes 15 de marzo en Mucho Gusto.

Atraso en la entrega del cuerpo

Aún no existen certezas de cómo murió Tomás y tampoco hay indicios que permitan atribuir responsabilidades a una persona determinada.

Aún deben arribar al país los peritos extranjeros solicitados por la Fundación Amparo y Justicia que representa a la madre del menor. Por todo aquello se hace muy difícil determinar una fecha concreta de entrega del cuerpo.



"Esta demora se ha producido porque lamentablemente los peritajes que debieran haberse realizado de manera impecable en este caso no se han hecho de esa manera y eso ha derivado que se tengan que hacer pericias adicionales y demoras en la entrega del cuerpo", indicó el abogado querellante, Alejandro Espinoza, de la Fundación Amparo y Justicia.

Por su parte, el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) ya concluyó sus pericias en Caripilun y ahora deberá trabajar en el análisis de la evidencia y las muestras recopiladas.

Ver cobertura completa