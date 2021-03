¿Qué pasó?

La diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles, se refirió a lo que será la tramitación para impulsar la opción de un tercer retiro de fondos previsionales (AFP), medida que busca ir en ayuda de las familias afectadas por la emergencia sanitaria y económica suscitada por la pandemia de coronavirus.

La congresista anunció que próximamente la iniciativa se pondrá en tabla en la Cámara de Diputados al manifestar que "esperamos que se empiece a tramitar la próxima semana y que resulte un éxito"

El anuncio lo hizo acompañada de una serie de parlamentarios a los que ella denominó la "bancada del tercer retiro", y aprovechó la instancia para lanzar una advertencia a los opositores al proyecto.

¿Qué dijo Jiles?

La diputada manifestó que "todas estas personas (parlamentarios que la acompañaban) o la mayoría de estas personas, han sido la base de sustentación del primer y segundo retiro, y son quienes van a trabajar para conseguir este tercer retiro".

Junto con ello, se refirió a las que denominó "las palabras clave" para lograr una nueva extracción de fondos.

"Para lograr esto, que parece una tarea imposible, es que si no hay tercer retiro, no hay votos. Es necesario que la población se exprese este 11 de abril y en las elecciones siguientes para hacer valer su voto. Quienes no hayan apoyado a la ciudadanía, en este momento gravísimo de pandemia, y que no hayan expresado claramente su apoyo al tercer retiro, no votaremos por esos candidatos", dijo.

Sobre el apoyo recibido a la idea, Jiles sostuvo que "esta bancada del tercer retiro en los próximos días se irá ampliando incluso, hacia la derecha como ha sucedido en el primer y segundo retiro. Estos parlamentarios han establecido una base para sustentar el tercer retiro".

Fecha para un posible tercer retiro

Consultada si se plantea una fecha para que los ciudadanos accedan a un tercer retiro, la diputada Pamela Jiles aseveró que "cuando presentamos el primer proyecto dijimos que esperábamos que se comenzara a tramitar en marzo y esperamos que esté en la primera parte del año, pero nos hemos encontrado con escollos".

Y sobre estos inconvenientes, fue clara en señalar que "hemos tenido que superar la negativa del presidente de la comisión de Constitución, señor Matías Walker, a poner en tabla este retiro y hemos tenido que dedicar tiempo para sacarlo y poner al diputado (Marcos) Ilabaca, que sí nos garantiza empezar a tramitar este proyecto".

Todo lo cerró diciendo que "todos los diputados que ustedes ven aquí, estamos trabajando en lograr la mayor amplitud cuando este proyecto llegue a la sala. Estamos teniendo conversaciones con todos los candidatos porque sin tercer retiro, no hay votos".

